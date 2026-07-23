Alessandro Bastoni im Visier von Real Madrid: Verlässt der italienische Verteidiger Inter

Alessandro Bastoni, einer der führenden Verteidiger der italienischen Nationalmannschaft und von Inter, zieht vor dem Sommer-Transferfenster das Interesse großer Vereine auf sich. Die jüngsten Aussagen des Spielerberaters Tullio Tinti haben für hitzige Diskussionen auf dem Transfermarkt gesorgt. Obwohl der Spieler seinem Verein derzeit treu ist, werfen die Worte des Beraters verschiedene Fragen zu seiner Zukunft auf. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Sky Sport betonte Tullio Tinti, dass sein Klient noch zwei Jahre Vertrag bei Inter habe und die Farben des Vereins aufrichtig liebe. Der Berater schloss einen Transfer jedoch nicht kategorisch aus. Seinen Worten zufolge könnte man sich an den Verhandlungstisch setzen, falls in Zukunft ein Angebot eingeht, das sowohl den Verein als auch den Spieler zufriedenstellt. Dies wird als grünes Licht für die europäischen Giganten interpretiert.

Interesse von Real Madrid und José Mourinho

Wie die angesehene spanische Zeitung AS berichtet, steht Alessandro Bastoni auf der Shortlist von Real Madrid -Cheftrainer José Mourinho (der Name des Trainers wird in der Quelle so genannt). Die Madrilenen beobachten das italienische Talent, um ihre Defensive zu verstärken. Experten bezeichnen die Aussage des Beraters als „Zuckerbrot und Peitsche“-Ansatz: Einerseits wird die Loyalität betont, andererseits die Tür für ein angemessenes Angebot offen gelassen.

Bisher hat Real Madrid kein offizielles Angebot unterbreitet. Der Hauptgrund dafür liegt in der Transferpolitik des Vereins. Die Königlichen müssen zunächst bestehende Spieler verkaufen oder die Gehaltsliste entlasten, bevor sie neue Spieler verpflichten können. Diese Regel gilt nicht nur für die Abwehr, sondern auch für das Mittelfeld.

Derzeit ist die Konkurrenz in der Madrider Defensive sehr groß. Dem Team stehen Namen wie Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asencio und Éder Militão zur Verfügung. Dennoch heben sich Bastonis Fähigkeiten als Linksfuß und seine Ballsicherheit von anderen Kandidaten ab.

Die Führung von Inter möchte ihren Leistungsträger nicht so einfach ziehen lassen. Für die Mailänder ist Alessandro Bastoni nicht nur ein Abwehrbollwerk, sondern auch als zukünftiger Kapitän der Mannschaft vorgesehen. Die finanzielle Situation des Vereins und hohe Transferangebote könnten die Lage jedoch ändern. Derzeit liegt der Fokus auf der Teilnahme des Spielers an der Europameisterschaft und den darauffolgenden Entscheidungen.