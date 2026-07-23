Yandex stellt KI vor, die Anrufe entgegennimmt und Reservierungen vornimmt

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Yandex stellt KI vor, die Anrufe entgegennimmt und Reservierungen vornimmt

Das russische Technologieunternehmen Yandex hat einen neuen KI-Agenten entwickelt, der darauf spezialisiert ist, Anrufe von Nutzern entgegenzunehmen und Reservierungen für verschiedene Dienstleistungen vorzunehmen. Dieses innovative Projekt gilt als neuer Meilenstein bei der Automatisierung der Kundenkommunikation für Unternehmer im Dienstleistungssektor. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue "KI-Hostess"-System kann in natürlicher Sprache mit Kunden kommunizieren, die in Restaurants, Cafés oder anderen Dienstleistungsbetrieben anrufen. Laut ixbt.com nimmt der virtuelle Assistent Kundenanfragen auch dann entgegen, wenn das Personal beschäftigt ist oder die Geschäftszeiten bereits beendet sind. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern, potenzielle Kunden nicht zu verlieren.

Technologische Grundlage und Möglichkeiten

Die Basis des Systems bilden die Eigenentwicklungen von Yandex, darunter das Alice AI LLM (großes Sprachmodell) sowie Technologien zur Spracherkennung und -synthese. Diese Kombination ermöglicht es dem KI-Agenten, menschliche Sprache in Echtzeit zu verstehen und wie ein echter Mensch zu antworten. Während des Gesprächs ermittelt der Roboter die gewünschte Zeit, prüft die Verfügbarkeit und bestätigt die Reservierung.

Wenn zum gewünschten Zeitpunkt des Kunden kein Platz frei ist, schlägt der intelligente Assistent alternative Optionen vor. In komplexen Situationen oder bei speziellen Kundenwünschen leitet das System den Anruf sofort an einen zuständigen Mitarbeiter weiter. Dies trägt dazu bei, die Servicequalität für die Kunden auf einem hohen Niveau zu halten.

Derzeit wird die neue Technologie in Partnerrestaurants des Dienstes Yandex Yeda getestet. Analysen des Unternehmens zufolge konnte der virtuelle Agent in 99 Prozent der Fälle erfolgreich auf Kundenanfragen reagieren. Dazu gehören das Stellen von Klärungsfragen, das Filtern von Spam-Anrufen und die eigenständige Tischreservierung.

Zukunftspläne und Anwendungsbereiche

Yandex plant, diese Lösung in Zukunft nicht nur auf die Gastronomie zu beschränken. Die KI-Hostess-Technologie soll auch in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

  • Schönheitssalons und Friseursalons;
  • Medizinische Kliniken und Zahnarztzentren;
  • Autowerkstätten und technische Kundendienste;
  • Fitnesscenter und Sportvereine.
In einer Zeit, in der auch auf dem Markt in Usbekistan die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen und KI-basierten Lösungen wächst, könnte das Aufkommen solcher Technologien auch für lokale Unternehmen von Interesse sein. Besonders in Großstädten wie Taschkent, wo das Kundenaufkommen hoch ist, hilft die Automatisierung von Dienstleistungen dabei, die Effizienz zu steigern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der von Yandex vorgestellte KI-Agent nicht nur eine technische Entwicklung ist, sondern ein wichtiges Werkzeug für kleine und mittlere Unternehmen, um die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu reduzieren. Die Verbreitung des Systems könnte den Prozess der telefonischen Terminvereinbarung in Zukunft grundlegend verändern.

YandexKünstliche IntelligenzTechnologieAlice AIInnovation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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