Sarukyan und Oliveira wieder im Oktagon: Rückkampf erwartet!

Einer der größten Rückkämpfe im UFC-Leichtgewicht ist in Vorbereitung. Arman Sarukyan, die Nummer zwei der Rangliste, könnte erneut gegen den ehemaligen Champion und BMF-Titelträger Charles Oliveira in das Oktagon steigen.

Laut Red Fury MMA wird das nächste Aufeinandertreffen der beiden als Rückkampf stattfinden. Im ersten Kampf siegte Sarukyan durch eine geteilte Entscheidung, doch die Diskussionen um dieses Ergebnis sind noch nicht vollständig verstummt.

Wer hat den ersten Kampf gewonnen?

Arman Sarukyan und Charles Oliveira trafen erstmals am 13. April 2024 aufeinander.

Der Kampf war sehr ausgeglichen und hart umkämpft. Am Ende werteten die Punktrichter den Sieg durch eine geteilte Entscheidung für Sarukyan.

Das knappe Ergebnis des ersten Kampfes hat das Interesse an einem Rückkampf weiter angeheizt.

Das Lager von Oliveira wird versuchen, das Ergebnis diesmal zu korrigieren, während Sarukyan beweisen will, dass sein vorheriger Sieg kein Zufall war.

Warum ist dieser Kampf so wichtig?

Sarukyan steht auf Platz zwei der UFC-Leichtgewichtsrangliste. Oliveira ist als ehemaliger Champion einer der erfahrensten und gefährlichsten Kämpfer der Division.

Die Bedeutung dieses Rückkampfes liegt in folgenden Punkten:

die Chance, näher an einen Titelkampf heranzurücken;

die Verteidigung einer hohen Position in der Rangliste;

ein Schlussstrich unter die Debatten zum ersten Kampf;

eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses im Leichtgewicht.

Der Sieger könnte seine Ambitionen auf einen Titelkampf deutlich untermauern.

Wie sieht Sarukyans Bilanz aus?

Der 29-jährige Arman Sarukyan hat 26 Profikämpfe im MMA bestritten.

Kennzahl Ergebnis Kämpfe 26 Siege 23 Vorzeitige Siege 15 Niederlagen 3

Sarukyan begann seine Profikarriere im September 2015. Seit April 2019 tritt er in der UFC an.

Er ist Sportmeister im Freistilringen und MMA. Besonders seine Kontrolle am Boden, seine körperliche Fitness und sein hohes Kampftempo zählen zu seinen größten Stärken.

Warum ist Oliveira ein gefährlicher Gegner?

Charles Oliveira verfügt als ehemaliger UFC-Champion und BMF-Titelträger über enorme Erfahrung.

Er ist bekannt für seine Finishes am Boden, seine Submission-Techniken sowie sein aggressives Auftreten im Stand.

Obwohl Sarukyan den ersten Kampf gewann, könnte ein zweites Duell gegen einen Gegner wie Oliveira ein völlig anderes Szenario bieten.

Wann findet der Rückkampf statt?

Bisher wurden das Datum und das Event für den Kampf noch nicht offiziell bekannt gegeben. Red Fury MMA berichtete, dass ein Rückkampf geplant sei, aber eine offizielle Bestätigung der UFC steht noch aus.

Sobald der Kampf offiziell bestätigt ist, werden Datum, Ort und Format voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Glauben Sie, dass Sarukyan auch den Rückkampf gewinnt oder gleicht Oliveira aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit anderen UFC-Fans.