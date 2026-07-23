Luka Modric verlängert Vertrag bei Milan: Die kroatische Legende bleibt eine weitere Saison

Der italienische Verein Milan hat offiziell die Verlängerung des laufenden Vertrags mit seinem erfahrenen Mittelfeldspieler Luka Modric bekannt gegeben. Die kroatische Fußballlegende wird bis zum Ende der Saison 2026/27 im San Siro bleiben. Diese Entscheidung ist ein unerwartetes und wichtiges Geschenk für den neuen Cheftrainer des Vereins, Ruben Amorim, da der Taktiker in seiner Debütsaison auf die Erfahrung des Mannschaftsführers setzen will. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com ist der neue Vertrag mit dem 40-jährigen Spieler bis zum 30. Juni 2027 gültig. Damit werden die verschiedenen Gerüchte über ein Karriereende von Modric beendet. In der Stellungnahme des Vereins wird hervorgehoben, wie wertvoll der Ballon d'Or-Gewinner sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine für das Team ist.

Neuer Trainer und neue Ziele

Milan hat die vergangene Saison 2025/26 nicht so erfolgreich abgeschlossen wie erhofft. Das Team belegte in der Serie A den fünften Platz und verpasste die Qualifikation für die Champions League. Nach diesem Misserfolg gab es große Veränderungen in der Vereinsführung: Fachleute wie Massimiliano Allegri, Igli Tare und Geoffrey Moncada verließen ihre Posten. Ruben Amorim hat nun die Aufgabe übernommen, die Mannschaft neu aufzubauen.

In der vergangenen Saison absolvierte Luka Modric 37 Spiele für die "Rossoneri" und erzielte dabei 2 Tore. Er spielt nicht nur eine wichtige Rolle im taktischen Gefüge des Teams, sondern dient auch als Vorbild für junge Spieler. Für Amorim ist der Verbleib eines solch erfahrenen Anführers ein Schlüsselfaktor für die Stabilisierung der Atmosphäre innerhalb der Mannschaft.

Berichten zufolge steht Modric auch kurz vor dem Ende seiner Länderspielkarriere. Er plant, am 6. Oktober sein Abschiedsspiel für die kroatische Nationalmannschaft zu bestreiten. Danach will er sich voll und ganz auf den Erfolg mit Milan konzentrieren und seine glorreiche Karriere auf einem Höhepunkt beenden.

Finanzielle Details und die Option Real Madrid

Wie in der italienischen Presse berichtet, wird das Gehalt von Luka Modric im Rahmen des neuen Vertrags etwa 3,5 Millionen Euro betragen. Die Vereinbarung enthält zudem verschiedene leistungsbezogene Boni. Dies ist ein sehr angemessenes Angebot auf Serie-A-Niveau für einen Spieler, der im September 41 Jahre alt wird.

Interessanterweise gab es vor der Vertragsunterzeichnung Berichte, dass Modrics ehemaliger Verein Real Madrid ihm einen Platz im Trainerstab angeboten hatte. Der kroatische Mittelfeldspieler bewies jedoch, dass er noch nicht bereit ist, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und weiterhin auf hohem Niveau spielen möchte. Nun bereitet er sich darauf vor, Milan zurück in die Champions League zu führen und um Titel zu kämpfen.