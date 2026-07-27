Vivo X300e vorgestellt: 7200 mAh Akku und Snapdragon 8 Gen 5

Vivo, eine der führenden Technologiemarken Chinas, baut seine neue Flaggschiff-Serie weiter aus. Laut ixbt.com hat das Unternehmen offiziell das Smartphone Vivo X300e auf dem Heimatmarkt vorgestellt, das hohe Leistung und fortschrittliche Technologien vereint. Dieses Gerät ist das fünfte Modell seiner Serie und zieht mit erweiterten Funktionen und modernem Design die Aufmerksamkeit auf sich, berichtet Ixbt.com .

Das neue Smartphone ist mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 5 Prozessor der neuesten Generation ausgestattet. Diese Hardware sorgt dafür, dass selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos bewältigt werden und bietet hohe Geschwindigkeiten bei modernen Spielen und ressourcenintensiven Apps. Als Software wurde OriginOS 6 basierend auf dem modernen Betriebssystem Android 16 gewählt.

Display und Widerstandsfähigkeit

Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich ein hochwertiges 6,59 Zoll AMOLED-Display, das eine Auflösung von 2750 x 1260 Pixeln unterstützt. Die Bildwiederholrate von 144 Hz garantiert eine extrem flüssige Darstellung. Zudem wird hervorgehoben, dass der unter dem Bildschirm platzierte, hochempfindliche Ultraschall-Fingerabdruckscanner selbst mit nassen Händen perfekt funktioniert.

Das Gehäuse des Smartphones verfügt über die Wasser- und Staubschutzstandards IP68 und IP69, was auf eine extreme Langlebigkeit hinweist. Die Gehäusedicke variiert je nach Version zwischen 7,79 und 7,99 mm, und das Gewicht liegt zwischen 199,5 und 203 g. Käufern stehen drei attraktive Farben zur Auswahl: Moonlight White, Midnight Black und Sunlight Orange.

Beeindruckender Akku und Optik

Entsprechend den Anforderungen des Technologiemarktes ist das Vivo X300e mit einem riesigen 7200 mAh Akku ausgestattet. Für das schnelle Laden des Akkus in kurzer Zeit steht eine 90W Schnellladetechnologie zur Verfügung. Das Gerät verfügt außerdem über ein integriertes Vapor-Chamber-Kühlsystem zur effizienten Wärmeableitung, das eine stabile Leistung bei lang anhaltender Belastung gewährleistet.

Auch die optischen Möglichkeiten wurden auf hohem Niveau entwickelt und umfassen folgende Module:

Sony IMX921 Hauptmodul mit 50 MP und optischer Bildstabilisierung (OIS)

50 MP Sony IMX882 Periskopmodul mit 3-fachem optischem Zoom und OIS

8 MP Ultraweitwinkelkamera

50 MP Frontkamera mit Autofokus

Alle drei Hauptkameras können Videos in 4K-Auflösung aufnehmen. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören Stereolautsprecher, ein NFC-Modul, ein Infrarot-Blaster sowie die drahtlosen Verbindungstechnologien Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4.

Auf dem chinesischen Markt richtet sich der Preis des Vivo X300e nach der Speicherkapazität. Die Basisversion mit 12 GB RAM und 270 GB Speicher kostet 4799 Yuan (ca. 710 USD). Die Variante mit 12 GB und 512 GB wird für 5299 Yuan (ca. 780 USD) angeboten.