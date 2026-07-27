Künstliche Intelligenz wird zum Hauptformat in der Google Suche

KI-generierte Antworten in der Google-Suchmaschine entwickeln sich unabhängig von den Nutzerpräferenzen zu einer Priorität im digitalen Informationsraum. Laut Daten des Marktanalyseunternehmens Similarweb ist die Präsenz der Funktion AI Overviews in den Google-Suchergebnissen im Laufe des letzten Jahres von 15 Prozent auf 43 Prozent gestiegen, was das Informationskonsumverhalten von Internetnutzern grundlegend verändert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Veränderung der Suchgewohnheiten und die Rolle der Google-Plattform

Forschungsergebnissen zufolge hat sich die Technologie, die anfangs als zusätzliche Ebene über der regulären Suche eingeführt wurde, inzwischen zu einem integralen Bestandteil des Suchprozesses entwickelt. Nutzer werden direkt zu KI-bereitgestellten Antworten geleitet und setzen ihre Suche anschließend über den interaktiveren und konversationsbasierten AI Mode von Google fort. Insbesondere zeigen Kennzahlen, dass die Besuche im AI Mode von 126 Millionen im Juni 2025 auf 279 Millionen im Mai 2026 gestiegen sind.

Diese Veränderungen spiegeln einen umfassenderen Wandel in der Kultur der Informationssuche im Netz wider. Während Google einst einfach eine Liste blauer Links bereitstellte, auf die Nutzer klickten, um andere Websites zu besuchen, wird Googles eigene Suchseite heute zum endgültigen Ziel. Das System sammelt und präsentiert die benötigten Informationen von den von ihm selbst indizierten Websites.

Diese Situation sorgt dafür, dass Nutzer mehr Zeit auf der Google-Plattform selbst verbringen, anstatt externe Websites aufzurufen. Laut Similarweb-Daten hat sich die durchschnittliche Dauer von Suchanfragen im Berichtszeitraum erhöht. Dies bedeutet, dass Menschen anstelle kurzer Keywords längere, natürlichere und konversationsbasierte Suchanfragen verwenden, die für künstliche Intelligenz optimiert sind.

Herausforderungen für Publisher

Allerdings wurden diese drastischen Änderungen der Suchmaschine von Medienunternehmen und Content-Publishern nicht begrüßt. Durch KI-Zitate, die keinen Website-Besuch erfordern, verlieren Publisher ihren Referral-Traffic. Bereits im vergangenen Jahr hatte Similarweb berichtet, dass dieser Trend besonders für Nachrichtenpublikationen schwerwiegende Folgen haben wird.

Als Reaktion auf diese Situation stellte das Cloud-Infrastrukturunternehmen Cloudflare Publishern Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre Websites schützen können. Mittlerweile haben Website-Besitzer die Möglichkeit, AI Crawler zu blockieren, wenn KI-Unternehmen nicht für Inhalte bezahlen.

Dennoch verzeichnet der aktuelle Bericht, dass die Zahl der zitierten KI-Antworten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Fünffache gestiegen ist. Beispielsweise enthielten im Mai 2026 nur 6,8 Prozent der ChatGPT-Desktop-Anfragen in den USA Quellenangaben (wobei Reise-, Einzelhandels- und Sportanfragen häufiger als andere zitiert werden).

Schimmernde Hoffnung für Publisher

Dennoch sind kleine positive Veränderungen für Content-Creator erkennbar. Insbesondere nach einem Update der ChatGPT-Suchmaschine Anfang Mai verbesserten sich die Kennzahlen für den Traffic zu Webseiten bei Desktop-Nutzern in den USA. Während im März 2026 nur 25 Prozent der Besuche auf Webseiten entfielen, erreichte dieser Wert Ende Mai fast 60 Prozent. Dies zeigt, dass Nutzer versuchen, die blauen Links innerhalb der KI-Ergebnisse so weit wie möglich zu nutzen.