Aeromaks präsentiert neue Drohne mit vertikalem Start

Die Unternehmensgruppe «Aeromaks» hat ein neues unbemanntes Luftfahrtsystem vom Typ Flugzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit namens «A-5 M/Л» der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Gerät ist für die Fernüberwachung von Industrie- und Transportinfrastrukturen, geodätische Vermessungen sowie für hochwertige Foto- und Videoaufnahmen konzipiert und gilt als wichtiger Schritt auf dem Markt für moderne Technologien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erreicht das maximale Abfluggewicht dieser innovativen Drohne bis zu 30 Kilogramm. Sie kann sich mit einer Geschwindigkeit von 144 Stundenkilometern fortbewegen und bei einem einzigen Flug eine Strecke von bis zu 800 Kilometern zurücklegen. Dies ermöglicht die vollständige Überprüfung extrem großer Gebiete in kurzer Zeit.

Technische Möglichkeiten und Ausstattung

Das vorgestellte Luftfahrzeug kann seine Aufgaben in einer Höhe von bis zu 4 Tausend Metern erfolgreich erfüllen. Das Gerät hat die Möglichkeit, eine Nutzlast mit einem Gesamtgewicht von bis zu 5 Kilogramm an Bord zu transportieren. Je nach Art der Aufgaben kann dieses System mit einer hochauflösenden Kamera, einer Wärmebildkamera oder einem modernen Laserscanner ausgestattet werden.

Einer der Hauptvorteile des Geräts ist seine Eigenschaft des vertikalen Starts und der Landung. Dank dieser Funktion benötigt die Drohne keine speziell vorbereitete Landebahn. Es hat sich in der Praxis bewährt, dass sie auch auf begrenzten und engen Flächen problemlos mit der Arbeit beginnen kann.

Testprozesse und praktische Ergebnisse

Die technischen Möglichkeiten und die Zuverlässigkeit der neuen Plattform wurden während der in der Region Tjumen in Russland durchgeführten Versuchserprobungen vollständig bestätigt. Während des Testprozesses inspizierte die Drohne erfolgreich einen Hauptabschnitt einer Erdölförderungsanlage.

Während dieses Testfluges wurden Luftaufnahmen von dem Gerät durchgeführt. Die erhaltenen Daten und Materialien wurden erfolgreich genutzt, um den Zustand der linearen Infrastruktur zu bewerten und präzise digitale Modelle des Gebiets zu erstellen, was die Effizienz der Verwaltung von Industrieanlagen drastisch erhöht.