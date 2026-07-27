Kämpft Arsenal um Vinicius: Transfermarkt-News

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Kämpft Arsenal um Vinicius: Transfermarkt-News

Der Londoner Klub Arsenal erwägt die Verwirklichung eines der sensationellsten Transfers in der Fußballgeschichte. Laut Berichten von The Athletic prüfen die Gunners die Option, Real-Madrid-Star Vinicius Junior unter Vertrag zu nehmen. Dieses Interesse wird vor dem Hintergrund des Timings und der Aktivität der Madrider auf dem Transfermarkt noch ernster, berichtet Goal .com.

Derzeit hat Real Madrid seine Bemühungen intensiviert, den talentierten RB-Leipzig-Flügelspieler Yan Diomande zu verpflichten. Medienberichten zufolge könnte die Gesamtsumme für eine Leihe oder einen Transfer 120 Millionen Euro übersteigen. Dies hat Spekulationen über mögliche Kaderumbauten beim Königlichen Verein ausgelöst.

Vertragsfrage und Verhandlungspause

Der aktuelle Vertrag von Vinicius Junior beim Madrider Klub läuft aus, und der Spieler hat noch keinen neuen unterschrieben. Genau dieser Faktor weckt das Interesse europäischer Spitzenvereine, darunter auch Vertreter der English Premier League. Der Stürmer konnte sich in den letzten 18 Monaten nicht mit dem Verein auf eine Verlängerung einigen.

Es hat sich herausgestellt, dass der brasilianische Spieler zwar bereits 400.000 Pfund pro Woche verdient, aber fordert, diesen Betrag auf 470.000 Pfund pro Woche zu erhöhen. Die finanziellen Forderungen und die langwierigen Verhandlungen haben zu Missverständnissen zwischen den Parteien geführt. Wenn die Parteien keine Einigung erzielen, könnte der Madrider Klub erwägen, den Spieler im nächsten Jahr zu verkaufen, um ihn nicht ablösefrei zu verlieren.

Günstige Gelegenheit für Arsenal

Arsenal hat es sich zum Ziel gesetzt, genau diese Marktsituation auszunutzen. Vorerst heißt es, das Interesse des englischen Teams befinde sich in der Anfangsphase. Obwohl spanische Medien berichteten, dass ein Preis von rund 160 millionen Euro für den Spieler festgelegt wurde, hofft der Londoner Klub auf ein günstigeres Geschäft.

Der Transfer von Yan Diomande könnte auf Veränderungen auf den Außenbahnen von Real Madrid hinweisen. Obwohl Teams wie Paris Saint-Germain und Liverpool in der Anfangsphase aktiv waren, führt Real Madrid derzeit dieses Rennen an. Bis zum Ende des Sommertransferfensters dürfte diese Situation eines der Hauptthemen in der Fußballwelt bleiben.

ArsenalVinicius JuniorReal MadridTransfersPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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