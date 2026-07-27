Warum sind die Verhandlungen zwischen Mohamed Salah und Beşiktaş gescheitert?

Die Verhandlungen über den Transfer des Stürmers Mohamed Salah, der als ablösefreier Spieler zum türkischen Spitzenklub Beşiktaş wechseln sollte, sind auf ernsthafte Hindernisse gestoßen. Der Wechsel des Ägypters, dessen Vertrag beim FC Liverpool ausgelaufen ist, steht kurz vor dem Scheitern, bedingt durch zahlreiche finanzielle und rechtliche Differenzen, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Football Italia und anderen führenden Quellen zufolge war die Führung des türkischen Klubs bereit, dem Star-Stürmer ein Jahresgehalt von 12,5 Millionen Euro zu zahlen. Eine Einigung über sekundäre Vertragsdetails, insbesondere zu kommerziellen Rechten und Beraterprovisionen, konnte jedoch nicht erzielt werden.

Finanzielle Einschränkungen und Beraterforderungen

Beşiktaş-Sportdirektor Önder Özen klärte die Situation auf und betonte, dass sich die positive Stimmung der ersten Tage ab dem 21. Juli geändert habe. Kluboffiziellen zufolge haben zusätzliche Forderungen der Spielerseite die Verhandlungen in eine Sackgasse geführt.

Der Hauptkonflikt dreht sich um die Aufteilung der TrikotverkausEinnahmen und Beraterprovisionen, die die gesetzlich festgelegten Normen übersteigen. Die Vereinsführung von Beşiktaş beschloss, die Verhandlungen vorübergehend auszusetzen, um die finanzielle Stabilität des Klubs nicht zu gefährden und Gesetzesverstöße zu verhindern.

AC-Mailand-Star wird zum Hauptziel

Nach dem geplatzten Transfer von Mohamed Salah verlor der Istanbuler Klub keine Zeit und richtete sein Augenmerk auf die Serie A. Angesichts der aktuellen Lage hat die Führung von Beşiktaş begonnen, die Option des portugiesischen Flügelstürmers Rafael Leao , der für die AC Mailand spielt, ernsthaft zu prüfen.

Derzeit hat das türkische Team Kontakt zur AC Mailand aufgenommen und erste Gespräche über den Transferwert und die Verfügbarkeit des Spielers begonnen. Sollte der Salah-Transfer nicht zustandekommen, wird Leao voraussichtlich das Haupttransferziel von Beşiktaş für den Sturm werden.