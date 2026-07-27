Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov, sein Tor gegen die Demokratische Republik Kongo, wurde zu einer der glanzvollsten Szenen der Weltmeisterschaft 2026. FIFA-Fans wählten es zum schönsten Tor der Gruppenphase.

Berichte in sozialen Medien, wonach „Shomurodovs Tor im gesamten Turnier den zweiten Platz belegte“, sollten derzeit jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Jüngsten offiziellen FIFA-Daten zufolge wurde im finalen Voting zur Ermittlung des absoluten Turniersieger-Tors der Treffer des kapverdischen Spielers Sidny Lopes Cabral gegen Argentinien im Sechzehntelfinale zum schönsten gewählt.

Ein einziger Schuss wurde zu Usbekistans Symbol bei der WM

Shomurodov erzielte das Tor in Usbekistans letztem Gruppenspiel gegen die DR Kongo.

Der usbekische Stürmer schoss den Ball aus spitzem Winkel überragend präzise über den Torhüter hinweg ins Tor und brachte sein Team in Führung. Die FIFA bezeichnete diese Szene als „präzise berechnete Parabel“ und nahm sie unter die 12 besten Tore der Gruppenphase auf.

Usbekistan verlor am Ende mit 1:3 und schied in der Gruppenphase aus. Dennoch bleibt Shomurodovs Tor einer der unvergesslichsten Momente beim historischen Debütturnier des Teams.

Shomurodov lässt sogar Messi und Vinicius hinter sich

Nach Abschluss der Gruppenphase FIFA.com wurde auf der Website eine 48-stündige Fan-Abstimmung durchgeführt.

Den Ergebnissen zufolge:

Platz Spieler Stimmen 1 Eldor Shomurodov — Usbekistan 36 Prozent 2 Wilson Isidor — Haiti 26,5 Prozent 3 Kerim Alajbegovic — Bosnien und Herzegowina 24,9 Prozent

Shomurodov erzielte bei der Abstimmung ein besseres Ergebnis als Weltstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappe und Vinicius Junior . Die FIFA gab seinen Sieg als ersten Platz in der Vorrunde für die Auszeichnung „Hyundai Goal of the Tournament“ bekannt.

Einige Berichte nennen folgende Endplatzierung:

Sidny Lopes Cabral; Eldor Shomurodov; Wilson Isidor.

Das Tor von Sidny Lopes Cabral gegen Argentinien wurde zum besten Tor der Sechzehntelfinalphase gekürt. Der kapverdische Spieler holte in dieser Runde 88,7 Prozent der Stimmen.

Shomurodov hingegen belegte den ersten Platz bei der Abstimmung zur Gruppenphase. Wilson Isidor wurde in genau dieser Umfrage direkt hinter Shomurodov Zweiter.

Wie ermittelt die FIFA den Sieger?

Der Prozess zur Bestimmung des besten Tors bei der WM 2026 war in mehrere Phasen unterteilt:

Gruppenphase;

Sechzehntelfinale;

Achtelfinale;

Viertel- und Halbfinale;

die entscheidende Abstimmung nach Turnierende.

Der Sieger jeder Phase erhielt einen Platz auf der finalen Liste. So gewann beispielsweise Shomurodov in der Gruppenphase, Sidny Lopes Cabral im Sechzehntelfinale und Erling Haaland im Achtelfinale.

Auf der offiziellen FIFA-Seite startete nach Turnierende die finale Abstimmung mit 12 Toren. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde das Tor von Sidny Lopes Cabral im Sechzehntelfinale gegen Argentinien zum schönsten gekürt.

Warum hat gerade dieses Tor von Shomurodov die Fans so begeistert?

Shomurodovs Treffer zeichnete sich durch mehrere Aspekte aus:

der Stürmer nahm den Ball aus einem schwierigen Winkel an;

er erkannte sofort, dass der Torhüter herausgekommen war;

er entschied sich für extreme Präzision statt reine Schusskraft;

der Ball flog über den Torhüter hinweg ins lange Eck;

die Aktion wurde mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt.

Bei diesem Tor waren Technik, schnelle Situationsbeurteilung und eiskalte Nerven entscheidender als reine Kraft.

Die FIFA bewertete es als „perfekten Schuss aus spitzem Winkel“. Das Wichtigste: Das Tor war nicht nur schön, sondern brachte Usbekistan auch in Führung.

Das Team ist weg, aber Shomurodov hat Spuren hinterlassen

Obwohl Usbekistan bei der WM 2026 die Gruppenphase nicht überstand, bescherte das Team bei seiner historischen ersten Weltmeisterschaft einige unvergessliche Momente.

Shomurodovs Tor nimmt darunter einen besonderen Platz ein. Es fand nicht nur bei usbekischen Fans, sondern auch bei Fußballfans weltweit Anerkennung.

Stars wie Messi und Vinicius in der FIFA-Gruppenphasenumfrage hinter sich zu lassen, ist bereits ein historisches Ergebnis für den usbekischen Fußball. Nun ist die große Spannung, welchen Platz dieses Tor in der finalen Abstimmung einnehmen wird.

Hauptfazit

Das bisher offiziell bestätigte Ergebnis lautet wie folgt:

Eldor Shomurodovs Tor gegen die DR Kongo wurde als schönstes Tor der Gruppenphase der WM 2026 ausgezeichnet.

Die Informationen über seinen angeblichen zweiten Gesamtrang im gesamten Turnier wurden von der FIFA bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Doch unabhängig vom Endergebnis hat Shomurodov bereits eines der schönsten und meistdiskutierten Tore in der Geschichte des usbekischen Fußballs erzielt.