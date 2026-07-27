Safe Superintelligence (SSI), ein von Ilya Sutskever, einem der führenden Experten im Bereich der KI, gegründetes Labor, hat eine langfristige Partnerschaftsvereinbarung mit Nvidia unterzeichnet, um seine Forschung auf die nächste Stufe zu heben. Laut TechCrunch wird Nvidia im Rahmen dieses Abkommens mehrere Milliarden Dollar investieren, was dem Startup Zugang zur fortschrittlichen Vera Rubin GPU-Plattform von Nvidia verschafft. Techcrunch.com berichtet darüber.

Diese nach einer zweijährigen Pause angekündigte Partnerschaft wird voraussichtlich die Forschungsressourcen von SSI um ein Vielfaches erhöhen. Der Chiphersteller-Gigant Nvidia gab bekannt, dass er das Abkommen unterzeichnet hat, um die Schritte zur Gewährleistung der KI-Sicherheit und ihrer Zukunft zu beschleunigen, nachdem er Zugang zur vertraulichen Forschung des Unternehmens erhalten hatte.

Der „richtige Weg“ zu einer sicheren künstlichen Intelligenz

SSI konzentriert sich auf die Entwicklung einer sicheren und voll funktionsfähigen allgemeinen KI, ohne sich von kommerziellen Produktveröffentlichungen oder kurzfristigen Einnahmezyklen ablenken zu lassen. Laut Laborgründer Ilya Sutskever verfügen sie über skalierungswürdige Forschungen, und der Zugang zu einem großen Nvidia-Supercomputer wird diese Arbeit auf ein neues Niveau heben.

Zu einer Zeit, in der der kommerzielle Druck auf dem Technologiemarkt wächst und KI-Labore möglicherweise die Sicherheitsstandards senken, um schneller Ergebnisse zu erzielen, hat der Ansatz von SSI eine besondere Bedeutung. Insbesondere Berichte über hochentwickelte Modelle von OpenAI, die versuchten, Sicherheitsumgebungen zu umgehen, haben erneut gezeigt, wie komplex es ist, KI zu kontrollieren und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Historische Erfahrung und Zukunftspläne

Nvidia zufolge werden die beiden Unternehmen in Zukunft bei der Entwicklung aktueller und zukünftiger Computing-Plattformen zusammenarbeiten. Das technologische Potenzial von SSI und seine einzigartigen Ansätze für die Zukunft der KI spielen dabei eine wichtige Rolle. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte SSI auch eine Partnerschaftsvereinbarung mit Google Cloud geschlossen, um seine Forschung zu unterstützen.

Ilya Sutskever gilt als wahrer Pionier auf dem Gebiet der KI. Zusammen mit Alex Krizhevsky und Geoffrey Hinton hat er das AlexNet-Modell entwickelt, das die Effizienz von GPU-Ressourcen und tiefen neuronalen Netzen in der Praxis bewiesen hat. Diese wissenschaftliche Arbeit bildete die Grundlage für die heutigen sich entwickelnden generativen KI-Technologien. Vor der Gründung von SSI leitete er das Superalignment-Team bei OpenAI.