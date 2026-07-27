Europäische Preise für Smartphones der Redmi Note 17 Serie bekannt

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Europäische Preise für Smartphones der Redmi Note 17 Serie bekannt

Die erwarteten europäischen Preise für die Smartphones Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro und Redmi Note 17 Pro Max, die sich auf den Markteintritt vorbereiten, wurden geleakt. Dem Portal Ytechb zufolge sollen die Geräte internationalen Käufern in fünf verschiedenen Versionen angeboten werden, und ihre Preise könnten sich erheblich vom chinesischen Markt unterscheiden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass sich die globalen Modelle von den lokalen Versionen nicht nur im Preis, sondern auch in einigen technischen Daten unterscheiden werden. Insbesondere wird erwartet, dass das Basismodell Redmi Note 17 5G anstelle des 50 MP Sensors der chinesischen Version mit einer 108 MP Hauptkamera ausgestattet sein wird. Dies könnte einen zusätzlichen Vorteil für internationale Nutzer darstellen.

Technische Möglichkeiten und Preisunterschiede

Experten stellen fest, dass die größten Änderungen Geräte im höheren Preissegment betreffen werden. Sollten sich die geleakten Informationen bestätigen, werden die Modelle Redmi Note 17 Pro und Redmi Note 17 Pro Max teurer sein als auf dem chinesischen Markt. Dennoch wird erwartet, dass die Funktionen dieser Gadgets Käufer anziehen werden.

Das für den europäischen Markt erwartete Modell Redmi Note 17 Pro behält die Hauptparameter der chinesischen Version bei. Insbesondere wird das Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Prozessor, einer 8 MP Frontkamera und einer Kombination aus 50 MP und 2 MP Hauptsensoren ausgestattet sein.

Großer Akku und Display

Einer der auffälligsten Aspekte des Smartphones ist seine Stromquelle. Auch die globale Version wird voraussichtlich mit einem riesigen 9000 mAh Akku ausgestattet sein, der es den Nutzern ermöglicht, das Gadget lange Zeit ohne Aufladen zu nutzen.

Zudem verfügt das Gerät über ein 6.83 Zoll AMOLED Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 3500 nits. Die Kombination aus hochwertigem Bildschirm und starkem Akku ist darauf ausgelegt, die Anforderungen moderner Nutzer voll und ganz zu erfüllen.

Bislang hat Xiaomi diese Preise und Spezifikationen nicht offiziell bestätigt. Die geleakten Daten zeigen jedoch deutlich, dass die Serie bald die Grenzen Chinas verlassen und in Europa sowie auf anderen globalen Märkten in den Verkauf gehen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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