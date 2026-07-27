Starship erstmals aus dem Weltraum fotografiert: Das Raumschiff schwimmt weiter im Wasser

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Starship erstmals aus dem Weltraum fotografiert: Das Raumschiff schwimmt weiter im Wasser

Der neueste Test des extrem schweren Starship-Transportsystems von SpaceX endete mit bedeutenden Ergebnissen. Das erste aus dem Weltraum aufgenommene Satellitenfoto des erfolgreich im Indischen Ozean gelandeten Raumschiffs wurde veröffentlicht, wobei bekannt wurde, dass es nicht versank und über 100 Kilometer weit auf der Oberfläche trieb. Diese Etappe könnte ein neues Kapitel in der Raumfahrtentwicklung aufschlagen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com behielt das Raumschiff Ship 40 während des 13. Fluges, der im Rahmen der zehnten und folgenden Tests durchgeführt wurde, seine vollständige Integrität bei. Zuvor hatte CEO Elon Musk die hohe Leistungsfähigkeit der neuen Hitzeschutzbeschichtung des Starship besonders hervorgehoben und ihr äußeres Erscheinungsbild gelobt. Ingenieure erklärten zudem, warum genau rostfreier Stahl für die Konstruktion dieses Raumfahrzeugs ausgewählt wurde.

Einzigartige Aufnahmen aus dem All

Experten stellen fest, dass das Schiff auf der Wasseroberfläche nicht nur überlebte, sondern sich auch erheblich vom Landepunkt entfernte. Das im Internet verbreitete erste Weltraumfoto zeigt deutlich, wie Starship sicher im Becken des Indischen Ozeans treibt. Es wurde beobachtet, dass es von dem Hilfsschiff GO Australis im Besitz von SpaceX begleitet wurde.

Derzeit analysieren Ingenieursteams intensiv den Zustand des Schiffes nach seinem langzeitigen Verbleib im Wasser. Die gewonnenen Daten werden als Hauptgrundlage dienen, um zukünftige Testflüge noch sicherer und effizienter zu gestalten. Die Unternehmensleitung hat bislang keine offiziellen Informationen über das Schicksal von Ship 40 und Pläne zu seiner Bergung vorgelegt.

Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft

Dieser Test ist Teil der großen Strategie von SpaceX zur Entwicklung eines vollständig wiederverwendbaren Transportsystems. Der Erfolg des Programms wird die Möglichkeiten für den künftigen Fracht- und Astronautentransport zum Mond und zum Mars drastisch erweitern. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen aktiv an anderen Fronten.

Insbesondere ging SpaceX-Spezialist Michael Nicholls auf das Starlink-Projekt und erfolgreiche Schritte im Bereich AI ein. Seinen Angaben zufolge ist die Testphase für alle 20 neuen Starlink V3-Satelliten der nächsten Generation erfolgreich abgeschlossen worden. Dies wird die Leistungsfähigkeit des globalen Internetnetzwerks weiter steigern.

StarshipSpaceXElon MuskStarlinkTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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