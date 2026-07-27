Real Madrid zeigt sich optimistisch bezüglich Rodri-Verpflichtung

Während das Sommertransferfenster an Fahrt aufnimmt, überprüft die Führung des spanischen Klubs Real Madrid erneut ihre Prioritäten. Die jüngsten Leistungen von Europas Topspielern veranlassen den königlichen Klub dazu, zuvor als geschlossen geltende Transferoptionen wieder zu öffnen. Mit Blick auf die neue Saison werden Maßnahmen zur weiteren Stärkung des Kaders ergriffen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von ESPN zufolge hat Real Madrid seinen Optimismus hinsichtlich der Verpflichtung von Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri deutlich gesteigert. Die Führung der Madrilenen hatte zuvor aufgrund der körperlichen Verfassung und jüngster Verletzungen des Spielers von diesem Transfer Abstand genommen. Die Leistungen des Spielers führten jedoch zu einem Umdenken.

Rodris Beteiligung und eine neue Wendung

Seine herausragenden Leistungen als Kapitän beim erfolgreichen Lauf der spanischen Nationalmannschaft zerstreuten alle Zweifel. Diese Auftritte veranlassten Vereinspräsident Florentino Peres und andere hochrangige Offizielle, das Thema neu zu überdenken und die Transferbemühungen zu intensivieren.

Der Spieler selbst möchte trotz aktiver Bemühungen von Paris Saint-Germain unbedingt zu Real Madrid wechseln. Das Haupt Hindernis bei dem Transfer des Spaniers ist jedoch die Position von Manchester City. Der englische Klub hat nicht die Absicht, seinen Leistungsträger einfach so ziehen zu lassen.

Die Bedingungen von Manchester City

Mittlerweile ist der Spieler in sein letztes Vertragsjahr gegangen, was die Führung von Manchester City vor eine schwierige Wahl stellt. Der Klub könnte ihn im Sommer verkaufen oder riskieren, ihn am Ende der Saison ablösefrei zu verlieren. Dennoch ist klar, dass die Engländer dem Transfer erst dann zustimmen werden, wenn ein adäquater Ersatz gefunden ist, der im Mittelfeld voll überzeugen kann.