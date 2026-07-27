Rechenzentren werden zu einer neuen Belastungsprobe für das Stromnetz

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Rechenzentren werden zu einer neuen Belastungsprobe für das Stromnetz

Ein einfacher Ausfall einer Übertragungsleitung in der Nähe von Washington hat ein neues und ernstes Problem des US-Energiesystems aufgedeckt. Laut TechCrunch und dem IoT-Sensornetzbetreiber Ting Labs verursachte ein Fehler in einer einzigen Stromleitung heftige Schwankungen im regionalen Stromnetz und zeigte deutlich, wie sich große Rechenzentren auf die Energiesicherheit auswirken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nord-Virginia, wo sich der Vorfall ereignete, gilt als die Region mit der weltweit höchsten Konzentration an Rechenzentren. Nach der Netzstörung schalteten diese Großanlagen im Notbetrieb auf Notstrom um. Infolgedessen fielen innerhalb von nur dreißig Sekunden mehr als 3 GW Leistung aus dem PJM-Verbundnetz aus.

Unerwartete Netzschwankungen

Normalerweise reichen wenige Sekunden aus, um das Stromnetz nach solchen lokalen Störungen wiederherzustellen. Dieses Mal dauerte es jedoch über zehn Minuten, bis sich das System stabilisierte. PJM zufolge machten die abgeschalteten Rechenzentren damals etwa 3 % der Gesamtlast aus. Die abrupte Änderung führte dazu, dass in einem Gebiet von Nord-Virginia bis Chicago die Lichter flackerten, obwohl keine flächendeckenden Stromausfälle zu verzeichnen waren.

Experten werten diesen Vorfall als Warnsignal für künftige globale Energieprobleme. Ricardo de Azevedo, CTO von ON.Energy, betonte in einem Interview mit TechCrunch, dass diese Situation wie ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk fungiert. Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung von AI-Technologien und digitalen Diensten steigt der Strombedarf von AI-Servern und großen Rechenzentren rasant an.

Zukünftige Risiken und Perspektiven

Berichten von Reuters zufolge stellt der plötzliche Wegfall und die Wiederherstellung der Netzlast Energieingenieure vor neue, komplexe Aufgaben. Es hat sich in der Praxis bestätigt, die Leistung moderner Technologiezentren sogar die traditioneller Industriebetriebe übersteigt und unerwartete Netzschwankungen verursachen kann.

Experten zufolge werden solche Vorfälle in Zukunft noch häufiger auftreten, und Energieunternehmen müssen intensiv darüber nachdenken, wie sie die Infrastruktur an die enormen Anforderungen der digitalen Wirtschaft anpassen können. Den ununterbrochenen Betrieb von Rechenzentren zu gewährleisten und gleichzeitig allgemeine Stromnetze vor solchen starken Schwankungen zu schützen, wird zu einer der dringendsten Aufgaben der modernen Energiewirtschaft.

RechenzentrenEnergieTechnologienStromnetzeUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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