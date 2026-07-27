Sidny Lopes Cabral gewinnt Auszeichnung für Traumtor gegen Argentinien

Im Fussballkosmos wurde offiziell der Gewinner des schönsten Tors der Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben. Wie Goal.com berichtet, gewann Sidney Lopes Cabral von der Nationalmannschaft von Kap Verde mit seinem spektakulären Treffer gegen das Tor von Argentinien den Hyundai Goal of the Tournament Award für das beste Tor des Wettbewerbs. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der in Rotterdam geborene 23-jährige Verteidiger setzte sich im Rennen um diese prestigeträchtige Auszeichnung gegen einige der weltbesten Fussballer durch, darunter Namen wie Lionel Messi, Kylian Mbappé und Julián Álvarez. Diese Szene, die sich in der Runde der letzten 64 der Weltmeisterschaft abspielte, erregte die Aufmerksamkeit von Fussballfans weltweit.

Historisches Tor und individuelle Klasse

In dem Spiel in Miami trat die kapverdische Nationalmannschaft gegen die späteren Finalisten an. Sidney Lopes Cabral ließ den gegnerischen Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister mit einer sehenswerten Aktion stehen und schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze aus in den Winkel des Tores. Emiliano Martínez war machtlos und konnte diesen Schuss nicht abwehren.

Dass ein Defensivspieler ein derart technisch anspruchsvolles Tor erzielt, versetzte auch Experten in Staunen. Durch diese Anerkennung reiht sich Lopes Cabral in die Liste legendärer Gewinner ein, die für die schönsten Tore in der WM-Geschichte verantwortlich sind, wie James Rodríguez, Benjamin Pavard und Richarlison.

Emotionale Momente und das Lob von Marcelo

Nach dem Tor kochten die Emotionen im Stadion über, und die Mutter des Spielers verlor vor Aufregung das Bewusstsein. Dieser Vorfall erinnerte an die Szene, die die Mutter von Lilian Thuram bei der Weltmeisterschaft 1998 durchlebte. Glücklicherweise wurde seiner Mutter von Umstehenden rechtzeitig geholfen.

Lopes Cabral erinnerte sich an diese Situation und sagte: „Als ich sah, wie der Ball in den Winkel flog, sagte ich zu mir selbst: ‚Was habe ich da gerade gemacht?‘ Ich konnte es nicht glauben. Ich rannte einfach los, ohne nachzudenken, und erst danach begriff ich, dass ich bei einer Weltmeisterschaft ein fantastisches Tor erzielt hatte.“

Die Qualität des Treffers war so hoch, dass er sogar die Aufmerksamkeit von Real-Madrid- und Brasilien-Legende Marcelo erregte. Marcelo, das Idol von Cabral, schickte dem Linksverteidiger persönlich eine Nachricht, bestätigte, dass er für sein Tor gestimmt hatte, und gratulierte ihm.