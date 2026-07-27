Zu einer Zeit, in der Europas renommierteste Klubs um die Verpflichtung junger und vielversprechender Talente wetteifern, entwickelt sich der Mittelfeldspieler von Lille, Ayyoub Bouaddi, zu einem der hellsten Sterne des marokkanischen und europäischen Fußballs. Seine trotz seines jungen Alters gezeigten Leistungen auf hohem Niveau sind den Experten nicht entgangen, berichtet Goal.com berichtet .

Unter Berufung auf Elbotola und Record wird berichtet, dass nicht nur die technischen Fähigkeiten des Spielers, sondern auch seine ruhige Art und seine für sein Alter außergewöhnliche Reife das Vertrauen des Trainerstabs der marokkanischen Nationalmannschaft gewonnen haben. Viele prognostizieren, dass er in Zukunft zu einer der Stützen der Atlas-Löwen werden wird.

Intellekt abseits des Platzes und angewandte Mathematik

Joao Sacramento, Co-Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft, verriet interessante Details aus dem Privatleben des Spielers. Seinen Aussagen zufolge beschränkt sich Bouaddis Talent nicht nur auf den grünen Rasen; seine einzigartige Denkweise und Weltsicht versetzen Fachleute in Staunen.

Sacramento betonte, dass sich Ayyoub neben seiner Profikarriere auch intensiv mit angewandter Mathematik beschäftigt. Der Trainer zeigte sich überzeugt, dass der Spieler auch in jedem anderen Bereich enormen Erfolg gehabt hätte, diesen Beruf nicht gewählt.

Eine Zukunft auf dem Niveau von Real Madrid oder Manchester City

Der portugiesische Spezialist betonte, dass jeder, der den Spieler näher kennenlernt, sofort merkt, dass er sich stark von anderen Spielern abhebt. Das enorme Potenzial eines so intelligenten und logisch denkenden jungen Mannes bereitet den Weg dafür, ins Blickfeld europäischer Giganten wie Real Madrid oder Manchester City zu geraten.

Es wurde zudem bekannt, dass der marokkanische Trainerstab es im vergangenen März zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht hatte, dieses Talent für die Nationalmannschaft zu gewinnen. Nach einer Reihe von Gesprächen wurde die Verpflichtung von Bouaddi neben der Einbindung von Issa Diop erfolgreich gelöst.

Zahlreiche Gespräche mit dem Spieler bestätigten, dass er einen starken Charakter und eine ausgeprägte Reife besitzt. Dies dient dem jungen Star als wichtiges Fundament, um seine Position nicht nur auf Klubebene, sondern auch auf internationaler Bühne weiter zu festigen.