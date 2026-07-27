Kann Ayyoub Bouaddi in Zukunft das Niveau von Real Madrid oder Manchester City erreichen

·36·Sport
Kann Ayyoub Bouaddi in Zukunft das Niveau von Real Madrid oder Manchester City erreichen

Zu einer Zeit, in der Europas renommierteste Klubs um die Verpflichtung junger und vielversprechender Talente wetteifern, entwickelt sich der Mittelfeldspieler von Lille, Ayyoub Bouaddi, zu einem der hellsten Sterne des marokkanischen und europäischen Fußballs. Seine trotz seines jungen Alters gezeigten Leistungen auf hohem Niveau sind den Experten nicht entgangen, berichtet Goal.com berichtet .

Unter Berufung auf Elbotola und Record wird berichtet, dass nicht nur die technischen Fähigkeiten des Spielers, sondern auch seine ruhige Art und seine für sein Alter außergewöhnliche Reife das Vertrauen des Trainerstabs der marokkanischen Nationalmannschaft gewonnen haben. Viele prognostizieren, dass er in Zukunft zu einer der Stützen der Atlas-Löwen werden wird.

Intellekt abseits des Platzes und angewandte Mathematik

Joao Sacramento, Co-Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft, verriet interessante Details aus dem Privatleben des Spielers. Seinen Aussagen zufolge beschränkt sich Bouaddis Talent nicht nur auf den grünen Rasen; seine einzigartige Denkweise und Weltsicht versetzen Fachleute in Staunen.

Sacramento betonte, dass sich Ayyoub neben seiner Profikarriere auch intensiv mit angewandter Mathematik beschäftigt. Der Trainer zeigte sich überzeugt, dass der Spieler auch in jedem anderen Bereich enormen Erfolg gehabt hätte, diesen Beruf nicht gewählt.

Eine Zukunft auf dem Niveau von Real Madrid oder Manchester City

Der portugiesische Spezialist betonte, dass jeder, der den Spieler näher kennenlernt, sofort merkt, dass er sich stark von anderen Spielern abhebt. Das enorme Potenzial eines so intelligenten und logisch denkenden jungen Mannes bereitet den Weg dafür, ins Blickfeld europäischer Giganten wie Real Madrid oder Manchester City zu geraten.

Es wurde zudem bekannt, dass der marokkanische Trainerstab es im vergangenen März zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht hatte, dieses Talent für die Nationalmannschaft zu gewinnen. Nach einer Reihe von Gesprächen wurde die Verpflichtung von Bouaddi neben der Einbindung von Issa Diop erfolgreich gelöst.

Zahlreiche Gespräche mit dem Spieler bestätigten, dass er einen starken Charakter und eine ausgeprägte Reife besitzt. Dies dient dem jungen Star als wichtiges Fundament, um seine Position nicht nur auf Klubebene, sondern auch auf internationaler Bühne weiter zu festigen.

Ayyoub BouaddiReal MadridManchester CityMarokkoFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortVincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortHeute, 02:59Chelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierChelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierHeute, 02:33Bradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechselnBradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechselnHeute, 02:31John Stones steht vor Wechsel nach ItalienJohn Stones steht vor Wechsel nach ItalienHeute, 02:10Inter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortInter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortHeute, 00:36Sensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenSensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenGestern, 23:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand