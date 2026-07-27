Threads-Nutzer können jetzt mit Meta AI in Direktnachrichten chatten

Meta hat damit begonnen, seinen KI-gestützten Meta AI Chatbot in den Direktnachrichten-Bereich (DM) der Threads-App zu integrieren. Dieses Update bietet Nutzern die Möglichkeit, direkt in ihren privaten Chats mit dem Assistenten zu kommunizieren, und erweitert die Funktionen der Plattform erheblich. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com konnten Threads-Nutzer zuvor nur in einigen Ländern unter öffentlichen Beiträgen mit der KI interagieren. Nun wird dieser Prozess auf ein völlig privates und bequemes Format umgestellt. Dieser Schritt ist Teil von Metas Strategie, seine Nutzer im eigenen Ökosystem zu halten und von alternativen Diensten fernzuhalten.

Funktionen und Ökosystem

Experten betonen, dass die neue Integration es Nutzern ermöglicht, im selben Ökosystem zu bleiben, ohne auf Drittanbieter-Assistenten wie OpenAI's ChatGPT oder Google Gemini zurückgreifen zu müssen. Meta AI ist bereits erfolgreich in den DM-Bereichen von Facebook, Instagram und WhatsApp im Einsatz.

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, Threads-Beiträge, verschiedene Links, Bilder und Videos direkt mit Meta AI zu teilen. Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, weiterführende Fragen zu interessanten Themen zu stellen und Daten tiefergehend zu analysieren.

Globaler Rollout und Verwaltung

Unternehmensvertreter gaben bekannt, dass das Update ab Montag schrittweise weltweit eingeführt wird. Gleichzeitig testet Meta weiterhin KI in öffentlichen Feeds in ausgewählten Regionen.

Wenn Nutzer weniger Meta AI-Antworten in ihren Feeds sehen möchten, können sie das Konto @meta.ai stummschalten, die Funktion „Kein Interesse“ bei relevanten Beiträgen nutzen oder Antworten ausblenden, die unter ihren Beiträgen erscheinen. Mit diesen Neuerungen gibt Meta im Kampf gegen seinen Hauptkonkurrenten X den Threads-Nutzer die Möglichkeit, alle benötigten Informationen zu erhalten, ohne die App zu verlassen.