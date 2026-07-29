Real Madrid hat im Rahmen der Saisonvorbereitung das nächste Testspiel bestritten. Die „Königlichen“ feierten einen souveränen und deutlichen 4:1-Sieg gegen Leganes.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses Spiels der Madrilenen, den Torverlauf sowie die wichtigsten Fakten der Begegnung.

1. Erste Halbzeit: Frühes Tor von Valverde und die Antwort von Leganes

Die Partie begann mit einer völligen Dominanz der „Königlichen“. Der Führungstreffer fiel in der 22. Minute — Real-Mittelfeldspieler Federico Valverde brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Front. Nur drei Minuten später erhöhte Gonzalo Garcia auf zwei Tore Vorsprung für die Gastgeber.

Die Gäste von Leganes schafften es noch vor dem Pausenpfiff, den Rückstand zu verkürzen: In der 39. Minute gelang Stürmer Naim Garcia das Anschlusstor.

2. Zweite Halbzeit: Mastantuono und ein Eigentor machen den Sack zu

Auch im zweiten Durchgang ließen die Madrilenen nicht nach und trafen noch zweimal das gegnerische Tor.

In der 58. Minute stellte Franco Mastantuono sein Können unter Beweis und trug sich in die Torschützenliste ein, und nur zwei Minuten später traf Leganes-Verteidiger Ruben Pulido ins eigene Netz (Eigentor), womit der Endstand von 4:1 besiegelt war.

Testspiel: Real Madrid – Leganes 4:1 Tore: Federico Valverde 22, Gonzalo Garcia 25, Franco Mastantuono 58, Ruben Pulido 60 (Eigentor) – Naim Garcia 39.

Wichtigste Fakten zum Spiel Real gegen Leganes

Aspekt / Kriterium Details Wettbewerbsstatus Nächstes Testspiel Endergebnis 4:1 (Sieg für Real) Tore für Real Federico Valverde (22), Gonzalo Garcia (25), Franco Mastantuono (58), Ruben Pulido (60, Eigentor) Tor für Leganes Naim Garcia (39) Helden des Spiels Federico Valverde, Franco Mastantuono

Reals Vorbereitung auf die Saison und das torfreudige Spiel der Mannschaft wecken großes Interesse bei den Fans.

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