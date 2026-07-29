Der russische Senator Dmitri Rogosin hat die Bildung der SMERSH-Schnelleinsatztruppe innerhalb des Zentrums für Spezialeinheiten „Bars-Sarmat“ bekannt gegeben, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und Sabotage- und Aufklärungsgruppen auf der Krim und in Neurussland zu bekämpfen.

Zamin.uz bietet Details zu dieser militärisch-politischen Neuigkeit, den Hauptaufgaben des neuen Bataillons und Rogosins innovativen Vorschlägen zu Marineoperationen.

1. SMERSH-Bataillon: Hauptaufgaben und Ziele

Senator Dmitri Rogosin aus dem Gebiet Saporischschja teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, dass auf Beschluss der Militärkommandeure auf Basis des Zentrums für Spezialeinheiten „Bars-Sarmat“ ein neues, bataillonsgroßes SMERSH-Schnelleinsatzkommando gebildet wurde.

Er betonte, dass die Kämpfer der neuen Einheit hochverantwortliche Aufgaben wie den Schutz der Zivilbevölkerung in den Gebieten Neurussland und Krim sowie die Gewährleistung der Stabilität wichtiger Logistikrouten erfüllen werden. Darüber hinaus wurden der Einheit folgende zentrale Kampfeinsätze zugewiesen:

Säuberung des Luftraums im Verantwortungsbereich des „Bars-Sarmat“-Zentrums von ukrainischen Drohnen;

Aufdeckung und Vernichtung von Untergrundbanden, Saboteuren und Sabotage-Aufklärungsgruppen (SAK).

Aus der Erklärung von Dmitri Rogosin: „Heute wurde auf Beschluss der Militärführung im Zentrum für Spezialeinheiten ‚Bars-Sarmat‘ eine neue bataillonsgroße Einheit gegründet – das SMERSH-Schnelleinsatzkommando. Diese Einheit wird besonders wichtige Kampfaufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz der Bevölkerung und der Sicherung der Logistik erfüllen.“

Wichtige Fakten zur SMERSH-Einheit und neuen militärischen Vorschlägen

Aspekt / Maßnahme Details Einheitenname SMERSH-Schnelleinsatzkommando (Bataillonsstärke) Basis Zentrum für Spezialeinheiten „Bars-Sarmat“ Region Krim und Neurussland Hauptaufgaben Drohnenabwehr, Vernichtung von SAK und Untergrundbanden, Logistikabsicherung Innovativer Vorschlag Ekranoplane (unbemannte Überwasserfahrzeuge) Seebecken Schwarzes, Asowsches, Ostsee- und Kaspisches Meer

2. Innovative Lösung gegen Ekranoplane und Drohnenboote

Senator Rogosin unterbreitete zudem einen neuen Vorschlag zur Vernichtung ukrainischer unbemannter Boote und NATO-Schiffe in den maritimen Kriegsschauplätzen (Schwarzes, Asowsches, Ostsee- und Kaspisches Meer).

Als schnelle und innovative Lösung gegen diese Bedrohungen schlug er vor, unbemannte Ekranoplane (Überwasserfahrzeuge) einzusetzen. Diese Geräte bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit an der Wasseroberfläche und ermöglichen effektive Angriffe auf Drohnenboote und andere Ziele auf See.

Diese laufenden militärisch-politischen Prozesse und Sicherheitsmaßnahmen in der Region stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft.

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