Katze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum Vorbild

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Katze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum Vorbild

In der türkischen Provinz Aydın verlässt die Katze einer 75-jährigen verstorbenen Frau seit Monaten nicht mehr deren Grab. Die tägliche Anwesenheit des Tieres an derselben Stelle hat die Aufmerksamkeit von Friedhofsmitarbeitern und Besuchern erregt.

Als Friedhofsmitarbeiter bemerkten, dass die Katze immer an demselben Grab saß, gingen sie der Sache nach. Es stellte sich heraus, dass die Katze von der verstorbenen Frau gepflegt wurde und mit ihr gelebt hatte.

Es ist unklar, wie die Katze nach dem Tod der Frau auf den Friedhof gelangt ist. Berichten zufolge lebt sie jedoch seit Monaten am Grab ihrer Besitzerin und geht fast nie weg.

Friedhofsbesucher lassen Wasser und Futter für die Katze da. Viele betrachten die Verbundenheit des Tieres mit seiner Besitzerin als Zeichen wahrer Treue.

TürkeiAydın
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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