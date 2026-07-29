Neue Ära des Kicksharing: Warum Nutzer kurze Rollerfahrten wählen

In den letzten Jahren haben sich die urbane Verkehrsinfrastruktur und die Nutzungskultur spürbar verändert. Wie Ixbt.com berichtet, verzeichnete der Kicksharing-Dienst Yurent in der Saison 2026 einen grundlegenden Wandel im Nutzungsverhalten von E-Scootern. Analysedaten zeigen, dass Stadtbewohner diese Fahrzeuge inzwischen nicht mehr zur Freizeitgestaltung oder für Spaziergänge nutzen, sondern für konkrete logistische Bedürfnisse. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Betrachtet man die statistischen Kennzahlen, so erreichte die durchschnittliche Dauer einer Einzelfahrt in dieser Saison einen Rekordwert von 9,6 Minuten. Zum Vergleich: Machten Fahrten von bis zu zehn Minuten im Jahr 2023 nur 50 Prozent des Gesamtvolumens aus, sprang dieser Wert bis 2026 auf 88,3 Prozent. Innerhalb von vier Jahren hat sich die Zahl der Kurzstreckenfahrten nahezu verdreifacht.

Das „Last Mile“-Konzept im Verkehr

Experten zufolge sind E-Scooter mittlerweile zu einem unverzichtbaren Helfer im Alltag der Stadtbewohner geworden. Sie werden häufig als „Last Mile“-Mittel eingesetzt, das Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, Wohnungen und Arbeitsplätze miteinander verbindet. Dass Menschen kurze Wege wählen, um Zeit zu sparen, hat sich zum Haupttrend auf diesem Markt entwickelt.

Auch Beobachtungen in verschiedenen Städten zeigten ein interessantes Bild. Insbesondere wurde die kürzeste durchschnittliche Fahrtdauer in Moskau mit 8,1 Minuten verzeichnet. In Sankt Petersburg lag dieser Wert bei 9,1 Minuten, in Jekaterinburg bei 9 Minuten und in Tscheljabinsk bei 9,3 Minuten. Diese Zahlen verdeutlichen das Streben der Bewohner großer Metropolen nach schneller Mobilität.

Zunahme nächtlicher Fahrten

Neben den Tagschichten hat sich herausgestellt, dass auch die Zahl der nachts durchgeführten Fahrten einen Wachstumstrend aufweist. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres nahmen die nächtlichen Fahrten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent zu. Dabei sank die durchschnittliche Dauer nächtlicher Fahrten leicht auf 10,2 Minuten.

Diese Nachfrage ist besonders in Gebieten deutlich zu spüren, in denen der öffentliche Nahverkehr abends nur eingeschränkt verkehrt oder geringe Möglichkeiten bietet. Stadtbewohner verlassen sich nachts auf persönliche Kicksharing-Geräte, um ihr Ziel schneller zu erreichen. Dies zwingt Dienstleistungsunternehmen dazu, ihre technischen und logistischen Prozesse an die neuen Anforderungen anzupassen.