In den USA seit 20 Jahren gesuchter Mordverdächtiger arbeitete als Polizist in Mexiko

·107·Welt
In den USA seit 20 Jahren gesuchter Mordverdächtiger arbeitete als Polizist in Mexiko

Antonio Liano, der wegen eines Mordes aus dem Jahr 2004 im US-Bundesstaat Ohio gesucht wurde, ist nach fast 20 Jahren gefasst worden. Es stellte sich heraus, dass er sich nicht nur in Mexiko versteckt, sondern auch als örtlicher Polizist gearbeitet hatte.

Liano wurde beschuldigt, in eine Schlägerei in einer Bar in Ohio verwickelt gewesen zu sein, die in einer Schießerei endete und ein Todesopfer forderte. Im Jahr 2005 erließ das Gericht Haftbefehl, woraufhin er nach Mexiko floh.

Der Flüchtigen ließ sich in einer Kleinstadt im Bundesstaat Oaxaca nieder. Im Laufe der Zeit gewann er das Vertrauen der Einheimischen und wurde in den Polizeidienst aufgenommen.

Antonio Liano wurde festgenommen, während er noch als Polizist im Dienst war. Nun muss er sich in Ohio für den vor fast 20 Jahren begangenen Mord verantworten.

Antonio LianoOhioMexikoOaxaca
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Katze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum VorbildKatze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum VorbildHeute, 05:19Dreht sich die Erde schneller? Einer der kürzesten Tage der Geschichte gemessenDreht sich die Erde schneller? Einer der kürzesten Tage der Geschichte gemessenHeute, 01:24Milliarden Menschen werden den Asteroiden Apophis 2029 mit bloßem Auge sehenMilliarden Menschen werden den Asteroiden Apophis 2029 mit bloßem Auge sehenHeute, 01:06Archäologen entdecken 500.000 Jahre alten ElfenbeinhammerArchäologen entdecken 500.000 Jahre alten ElfenbeinhammerHeute, 01:02SMERSH-Einheit gebildet: Neues Sondereinsatzkommando nimmt Arbeit auf der Krim und in Neurussland aufSMERSH-Einheit gebildet: Neues Sondereinsatzkommando nimmt Arbeit auf der Krim und in Neurussland aufHeute, 00:01Kaschkadarjer zieht in den Krieg, um Haft zu entgehen, und kehrt verletzt nach Usbekistan zurückKaschkadarjer zieht in den Krieg, um Haft zu entgehen, und kehrt verletzt nach Usbekistan zurückGestern, 23:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus