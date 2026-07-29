In den USA seit 20 Jahren gesuchter Mordverdächtiger arbeitete als Polizist in Mexiko

Antonio Liano, der wegen eines Mordes aus dem Jahr 2004 im US-Bundesstaat Ohio gesucht wurde, ist nach fast 20 Jahren gefasst worden. Es stellte sich heraus, dass er sich nicht nur in Mexiko versteckt, sondern auch als örtlicher Polizist gearbeitet hatte.

Liano wurde beschuldigt, in eine Schlägerei in einer Bar in Ohio verwickelt gewesen zu sein, die in einer Schießerei endete und ein Todesopfer forderte. Im Jahr 2005 erließ das Gericht Haftbefehl, woraufhin er nach Mexiko floh.

Der Flüchtigen ließ sich in einer Kleinstadt im Bundesstaat Oaxaca nieder. Im Laufe der Zeit gewann er das Vertrauen der Einheimischen und wurde in den Polizeidienst aufgenommen.

Antonio Liano wurde festgenommen, während er noch als Polizist im Dienst war. Nun muss er sich in Ohio für den vor fast 20 Jahren begangenen Mord verantworten.