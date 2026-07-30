Microsoft gibt Einnahmen aus Investitionen in Anthropic und OpenAI bekannt

Microsoft hat seinen Finanzbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Der Bericht offenbart den aktuellen Stand der Multimilliarden-Dollar-Investitionen des Technologieriesen in die beiden konkurrierenden KI-Labore Anthropic und OpenAI. Den Daten zufolge zeigte dieser Zeitraum gemischte finanzielle Ergebnisse für den KI-Bereich des Unternehmens. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Enorme Gewinne aus dem Anthropic-Projekt

Laut ixbt.com erzielte Microsoft im vergangenen Quartal einen Nettogewinn von exakt 3,2 Milliarden Dollar aus seiner Investition in Anthropic. Dies steigerte den verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) des Unternehmens um 33 Dollar. Zur Erinnerung: Im November 2025 investierte Microsoft im Rahmen eines Kreislaufgeschäfts 5 Milliarden Dollar in Anthropic. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichtete sich das KI-Labor im Gegenzug zum Kauf von Azure-Diensten im Wert von 30 Milliarden Dollar.

Es ist erwähnenswert, dass Microsoft den Wert seiner Anteile an Anthropic normalerweise nicht jedes Quartal routinemäßig aktualisiert. Das in diesem Quartal verzeichnete Wachstum von 3,2 Milliarden Dollar war jedoch so beträchtlich, dass das Unternehmen beschloss, es separat offenzulegen. Experten machten darauf aufmerksam, dass dieser Quartalsumsatz fast dem Jahresgewinn entsprach, der das ganze Jahr über von OpenAI erzielt wurde.

Kurzfristiger Rückgang bei der OpenAI-Investition

Im Gegensatz zu Anthropic diskutiert Microsoft seine Investitionen in OpenAI vierteljährlich. Im letzten Berichtszeitraum schnitt das OpenAI-Segment nicht so stark ab, und der Investitionswert wurde um ca. 600 Millionen Dollar reduziert. Dies verringerte den Gewinn je Aktie des Konzerns um 7 Dollar. Derzeit hält Microsoft etwa 27 Prozent der Anteile an OpenAI und erzielt Einnahmen über Gewinnbeteiligungsmechanismen.

Dennoch gilt dieser Rückgang um 600 Millionen Dollar für ein Unternehmen von gigantischem Ausmaß als fast vernachlässigbar. Insgesamt schloss Microsoft ein äußerst ertragreiches Quartal mit einem Umsatz von 90 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 35,8 Milliarden Dollar ab. Für das gesamte Geschäftsjahr belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 331,8 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn 133,7 Milliarden Dollar betrug.

Eine Analyse der Jahreskennzahlen zeigt, dass sich die Investitionen von Microsoft in OpenAI ausgezahlt haben. Im Laufe des Geschäftsjahres generierte diese Investition 5 Milliarden Dollar Gewinn und sorgte für zusätzliche Einnahmen je Aktie. Experten sind der Meinung, dass solch massive Wetten auf KI-Technologien trotz kurzfristiger Schwankungen Microsofts Führungsposition auf den globalen Märkten weiter festigen.