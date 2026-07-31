Fleischstehlende Wespe versetzt das Internet in Staunen (Video)

·102·Welt
Fleischstehlende Wespe versetzt das Internet in Staunen (Video)

Ein ungewöhnlicher Vorfall in China sorgte in den sozialen Medien für heftige Diskussionen. Dabei landete eine Wespe auf einem Stück Fleisch, schnitt vorsichtig ein kleines Stück ab und flog damit davon.

In dem verbreiteten Video nagt das Insekt das Fleisch zunächst sorgfältig an und trennt ein Stück ab, das es tragen kann. Danach erhebt es sich mit seiner fest gehaltenen Beute in die Luft und verschwindet aus dem Blickfeld.

Expertenbetonen, dass ein solches Verhalten für bestimmte Wespenarten nicht ungewöhnlich ist. Sie können proteinreiche Nahrung sammeln, um ihre Larven zu füttern oder Nester zu bauen. Daher gilt das Herausschneiden kleiner Fleischstücke als natürlicher Prozess.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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