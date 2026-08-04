Waymo öffnet seinen Robotaxi-Dienst in Dallas für alle

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Waymo öffnet seinen Robotaxi-Dienst in Dallas für alle

Waymo, das zu Alphabet gehörende Unternehmen für autonome Fahrzeuge, hat die Warteliste für seinen Robotaxi-Dienst in Dallas, Texas, abgeschafft. Laut ixbt.com steht der Dienst nun Einwohnern und Besuchern der Stadt ohne Einschränkungen zur Verfügung. TechCrunch.com berichtet .

Laut den am Dienstag von Waymo veröffentlichten Informationen kann jeder Nutzer die spezielle mobile App herunterladen und sofort ein autonomes Taxi bestellen. Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger Vorstoß des Unternehmens, seine Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge in den USA, Großbritannien und Europa auszubauen.

Start des Dienstes und Partnerschaften

Waymo ist seit dem vergangenen Jahr in Dallas aktiv. Zunächst begann das Unternehmen, seine Technologie auf öffentlichen Straßen zu testen, und kündigte an, den Dienst 2026 offiziell zu starten. In der Anfangsphase gab es eine vorübergehende Warteliste. Seit der Öffnung für die Öffentlichkeit im Februar haben den Dienst in diesem Zeitraum fast 150.000 Fahrgäste genutzt.

Für das Flottenmanagement arbeitet das Unternehmen mit der Avis Budget Group zusammen. Avis übernimmt das Laden, die Wartung und den allgemeinen Depotbetrieb der vollelektrischen autonomen Jaguar I-Pace-Fahrzeuge. Diesen Ansatz setzt Waymo bereits erfolgreich in anderen großen Märkten wie Phoenix, Los Angeles und San Francisco ein.

Zukünftige Pläne und Wetterbedingungen

Noch können Fahrgäste nicht per Robotaxi zum Flughafen Dallas Love Field fahren. Unternehmensvertreter erklären, dass die Tests selbstfahrender Fahrzeuge auf dem Flughafengelände noch laufen. In naher Zukunft soll auch diese Strecke für Fahrgäste angeboten werden.

Zu Beginn seiner Aktivitäten in Dallas hatte Waymo auch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Mai wurde der Dienst in Dallas, Houston, San Antonio und Atlanta wegen starken Regens und überfluteter Straßen vorübergehend eingestellt. Zwar wurde der Robotaxi-Betrieb in diesen Städten wieder aufgenommen, doch das Unternehmen weist darauf hin, dass es seinen Betrieb aufgrund schwieriger Wetterbedingungen und der aktuellen Lage anpassen oder vorübergehend aussetzen kann. Nutzer können den Dienststatus über die Waymo-App verfolgen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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