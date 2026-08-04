Kann Trent Alexander-Arnold zu Liverpool zurückkehren?

Die Karriere von Trent Alexander-Arnold könnte vor einer neuen Wende stehen, nachdem seine erste Saison bei Real Madrid nicht wie erwartet verlaufen ist. Der 27-jährige englische Verteidiger konnte sich in der spanischen Hauptstadt nicht vollständig durchsetzen und ist auf dem Transfermarkt erneut zu einem wichtigen Thema geworden. Analysen von Experten von Bild und talkSPORT zufolge wird eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub diskutiert. Dies berichtete Goal.com .

Der Spieler war mit großen Hoffnungen zum Bernabéu gewechselt. Doch das Schicksal hatte ein anderes Szenario für ihn vorbereitet. In der vergangenen Saison stand er in lediglich 14 La-Liga-Spielen in der Startelf, gab vier Vorlagen und erzielte kein einziges Tor. Infolgedessen warfen seine Leistungen sowohl bei der Vereinsführung als auch bei den Fans Fragen auf.

Probleme bei Real Madrid und die Situation in der Nationalmannschaft

Die Schwierigkeiten in Spanien beschränkten sich nicht nur auf seine Leistungen auf dem Platz. Zum Saisonende musste Trent Alexander-Arnold einen doppelten Rückschlag hinnehmen. Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel berief ihn nicht in den Kader für die Weltmeisterschaft. Zudem verpflichtete Real Madrid den Niederländer Denzel Dumfries für seine Position, wodurch die Zukunft des englischen Verteidigers noch ungewisser wurde.

Transferexpertin Angelina Kelly analysierte die Situation ausführlich bei talkSPORT und unter Berufung auf Informationen der Bild. Ihrer Ansicht nach könnte die beste Lösung für den Spieler eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub Liverpool sein. Die Expertin betonte, dass der Verein aus Merseyside ausgerechnet auf dieser Position Probleme hat und die Situation ernsthaft prüfen sollte.

Liverpool und die Reaktion der Fans

Angelina Kelly ist der Meinung, dass Liverpool diese Transferoption prüfen sollte, da es auf der Position des Rechtsverteidigers weiterhin zahlreiche Fragezeichen gibt. Insbesondere zeigte Frimpong in der vergangenen Saison nicht die erwartete starke Leistung und ist weiter vorne besser aufgehoben. Zudem hat Bradleys Verletzung gezeigt, dass die Mannschaft einen neuen Spieler benötigt. Alexander-Arnold könnte der perfekte Kandidat sein, um diese Lücke zu schließen.

Allerdings gibt es auch eine emotionale Seite der Angelegenheit. Viele Liverpool-Fans haben dem Spieler seinen Abschied vom Klub noch immer nicht verziehen. Damals empfingen sie ihren Absolventen der Vereinsakademie mit Pfiffen an der Anfield Road. Die Art und Weise, wie er den Klub verließ, bei dem er aufgewachsen war, verletzte viele Anhänger.

Dennoch schlägt die Expertin vor, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Laut Kelly ist es verständlich, dass es schmerzt, wenn ein Spieler dem Klub, bei dem er aufgewachsen ist, den Rücken kehrt – insbesondere, wenn er eines von Liverpools Eigengewächsen ist. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es in der Fußballwelt äußerst schwierig ist, ein Angebot von einem Spitzenklub wie Real Madrid abzulehnen.