TV-Time-Gründer stellt Bingers zur Wiederbelebung der beliebten App vor

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TV-Time-Gründer stellt Bingers zur Wiederbelebung der beliebten App vor

Nach der Einstellung der beliebten TV-Time-App wurde eine neue App namens Bingers zum Verfolgen von Serien und Filmen entwickelt. Sie soll die Lücke schließen und den Fans vertraute Funktionen zurückbringen. Das neue Projekt wurde von Antonio Pinto, einem der Gründer von TV Time, entwickelt. Er erklärte, dass er die besten Funktionen der ursprünglichen Plattform wiederherstellen wolle. Die Veröffentlichung stieß bei Fans digitaler Inhalte auf großes Interesse. Dies berichtet TechCrunch.com .

Die unerwartete Schließung von TV Time und der Protest der Fans

Laut TechCrunch entschied sich Whip Media, das Unternehmen hinter der TV-Time-App, zur Einstellung des Produkts, um seine Anstrengungen auf künstliche Intelligenz zu konzentrieren. Die Entscheidung schockierte und enttäuschte die treue Nutzerbasis. Zum Zeitpunkt der Schließung hatte die App mehr als 26,4 Millionen Installationen erreicht – ein starker Wert für eine Anwendung dieser Kategorie.

Mehr als 28.000 Nutzer, die über die Einstellung verärgert waren, unterzeichneten eine Petition an Whip Media. Darin baten sie darum, TV Time durch finanzielle Unterstützung, Crowdfunding oder Abonnements zu retten. Das Unternehmen änderte seinen Plan jedoch nicht, und die App wurde schließlich zum vorgesehenen Termin aus den Stores entfernt. Daraufhin beschloss Antonio Pinto, eine neue Alternative zu entwickeln, um die Wünsche der Fans zu erfüllen.

Die wichtigsten Funktionen der Bingers-App

Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Trackern beschränkte sich TV Time nicht darauf, gesehene Filme zu markieren. Die App bot den Nutzern außerdem ein Forum zur Diskussion ihrer Lieblingsfolgen. Dieses soziale Umfeld ermöglichte es den Fans, Theorien zu teilen, Memes zu erstellen und sich mit anderen Zuschauern zu vernetzen.

Laut Antonio Pinto soll Bingers genau dieses einzigartige soziale Umfeld wiederherstellen. Die neue App besteht aus drei Hauptbereichen:

  • einem Tool zum Verfolgen von Filmen und Serien, die Nutzer gesehen haben oder ansehen möchten;
  • der Möglichkeit, neue Inhalte zu entdecken;
  • einem speziellen sozialen Netzwerk für Fans.
Nutzer können außerdem ihre Daten aus dem TV-Time-Archiv in Bingers importieren. Vor der Einstellung von TV Time stellte das Unternehmen ein GDPR-konformes Export-Tool bereit. Bingers ermöglicht nun auch das erneute Hochladen dieser Daten.

Finanzielle Stabilität und Zukunftspläne

Um die finanziellen Kostenprobleme zu vermeiden, die zur Einstellung von TV Time beigetragen hatten, verfolgt Bingers einen anderen Ansatz. Antonio Pinto zufolge ist die neue App darauf ausgelegt, die Bibliotheken der Nutzer direkt auf deren Smartphones herunterzuladen. Dadurch können aufwendige Prozesse wie Kalender und Beobachtungsliste von den Unternehmensservern auf die Geräte der Nutzer verlagert werden.

In der Anfangsphase wird Bingers zur Deckung der Serverkosten auf direkte Beiträge der Nutzer angewiesen sein. Langfristig arbeitet der Gründer außerdem an einem neuen Geschäftsmodell, das Fans im echten Leben zusammenbringen könnte. Einzelheiten dazu wurden bisher jedoch nicht veröffentlicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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