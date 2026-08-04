Dominik Szoboszlai äußert sich zum Streit mit Curtis Jones

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Dominik Szoboszlai äußert sich zum Streit mit Curtis Jones

Der ungarische Kapitän des FC Liverpool, Dominik Szoboszlai, hat das Missverständnis mit seinem Teamkollegen Curtis Jones während des Trainingslagers der Saisonvorbereitung aufgeklärt. Er betonte, dass der hitzige Austausch zwischen den Spielern nicht so ernst gewesen sei, wie er in den Medien dargestellt wurde, und dass alle Unstimmigkeiten längst beigelegt seien. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com kam es nach dem Freundschaftsspiel gegen Wrexham in New York zu dem Vorfall. Beim Verlassen des Spielfelds übergab Dominik Szoboszlai die Kapitänsbinde nicht an Curtis Jones, sondern an Kostas Tsimikas. Dies sorgte beim Eigengewächs für Unmut und führte zu einer hitzigen Auseinandersetzung.

Emotionen auf dem Platz und der Vorfall um die Kapitänsbinde

Die Emotionen gingen so hoch, dass auch der griechische Verteidiger Kostas Tsimikas dabei gesehen wurde, wie er seine Kapitänsbinde abnahm und auf den Boden warf. Der Vorfall zog umgehend die Aufmerksamkeit der Medien und Fans auf sich und löste Spekulationen über ernsthafte Probleme in der Liverpooler Kabine aus.

Dominik Szoboszlai wies solche Spekulationen jedoch entschieden zurück. Seinen Aussagen zufolge gab es zwischen dem Trio keinen ernsthaften Streit, sondern sie besprachen lediglich die Situation auf dem Spielfeld. Der ungarische Mittelfeldspieler räumte ein, dass solche Angelegenheiten letztlich in der Kabine geklärt würden.

Vizekapitänsamt und Zukunftspläne

Obwohl Dominik Szoboszlai versucht hatte, die Situation zu entschärfen, machte er keinen Hehl aus seinem Wunsch, sowohl sportlich als auch organisatorisch zur Führungsgruppe des FC Liverpool zu gehören. Nach dem Abgang von Andy Robertson ist die Wahl eines neuen Vizekapitäns für Trainerstab und Spieler weiterhin ein aktuelles Thema.

Virgil van Dijk ist derzeit Kapitän der Mannschaft. Zudem gehören erfahrene Spieler wie Alisson Becker und Joe Gomez dem Mannschaftsrat an. Dominik Szoboszlai erklärte, dass er das Amt des Vizekapitäns gerne annehmen und mit Stolz erfüllen würde, sollte der Verein ihm sein Vertrauen schenken und ihm die Aufgabe anbieten.

Gleichzeitig bleibt die Zukunft von Curtis Jones, der im Mittelpunkt des Vorfalls stand, ein Problem für die Mannschaft. Da der Vertrag des Spielers in weniger als einem Jahr ausläuft, wächst das Interesse daran, wie es in den letzten Tagen des Transferfensters mit ihm weitergeht.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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