Ist Gareth Bale der Größte in der Geschichte des britischen Fußballs?

Obwohl Gareth Bale seine Profikarriere beendet hat, sorgen sein Platz in der Fußballgeschichte und sein Vermächtnis weiterhin für hitzige Debatten. Seine großen Erfolge in Europa mit Real Madrid und die Vergleiche mit anderen britischen Legenden wie Wayne Rooney beschäftigen Fans und Experten seit jeher. Der ehemalige walisische Nationalspieler Jonny Williams sorgte mit der kühnen Aussage, Bale sei der größte britische Fußballer aller Zeiten, für heftige Diskussionen in der Sportwelt. Goal.com berichtet darüber.

In einem Interview mit Wales Online betonte Jonny Williams, dass Bales Leistungen bei großen Turnieren und in den wichtigsten Spielen ihn deutlich von seinen Altersgenossen abhoben. Der in Cardiff geborene Flügelstürmer begann seine Karriere beim FC Southampton als vielversprechender Linksverteidiger, bevor er zu Real Madrid wechselte, wo er einen Weltrekordtransfer absolvierte und 16 große Titel gewann. Außerdem erzielte er in 111 Einsätzen 40 Tore und wurde damit zum erfolgreichsten Torschützen der walisischen Nationalmannschaft aller Zeiten.

Williams zufolge könnte die Nationalität des Angreifers der wichtigste Grund dafür gewesen sein, dass er von der breiten Öffentlichkeit nicht die verdiente Anerkennung erhielt. Sein ehemaliger Teamkollege sagte, dass Gareth noch mehr Respekt und Anerkennung bekommen hätte, wenn er Engländer gewesen wäre, denn er sei ein wahrhaft einzigartiger Fußballer gewesen.

Der Vergleich der Größen und Bales Platz

Als Williams direkt nach dem Unterschied zwischen Gareth Bale und der Manchester-United- sowie England-Legende Wayne Rooney gefragt wurde, setzte er den Waliser eindeutig an die Spitze. Rooney hatte zwar eine herausragende und glanzvolle Karriere in der Premier League und bei Manchester United, doch Bale wurde als unangefochtener Spitzenreiter unter den britischen Fußballern bezeichnet.

In der weltweiten Hierarchie herausragender Talente ordnete Williams Bale eine Stufe unter den beiden prägenden Legenden seiner Ära, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, ein, aber auf eine Stufe mit modernen Stars wie Neymar und Ronaldo Nazário. Auch Andrés Iniesta wurde als einer der technisch versiertesten Spieler auf diesem Niveau genannt.

Neben seinen Toren und Titeln auf dem Spielfeld hob Williams auch Bales menschliche Qualitäten abseits des Platzes hervor. Während seiner Zeit im Santiago Bernabéu bewahrte er sich trotz seines Status als einer der bekanntesten Sportler der Welt seine große Bescheidenheit und erwarb sich den Respekt seiner Nationalmannschaftskollegen.