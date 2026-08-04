Oppo stellt das Smartphone A7 Pro Max mit 10.000 mAh Akku vor

Oppo, eine der führenden Technologiemarken Chinas, hat das einzigartige Smartphone Oppo A7 Pro Max offiziell vorgestellt, das neue Standards auf dem Markt setzen könnte. Laut Ixbt.com ist das wichtigste und bemerkenswerteste Merkmal des Geräts der leistungsstarke Akku mit einer Kapazität von 10.000 mAh. Ixbt.com berichtet .

Robustheit und technische Möglichkeiten

Nach Angaben des Herstellers ermöglicht der enorme Akku, 24 Stunden lang ununterbrochen Kurzvideos anzusehen. Dank moderner Technologien behält der Akku selbst nach bis zu 1.500 vollständigen Ladezyklen garantiert mindestens 80 % seiner ursprünglichen Kapazität.

Das Smartphone zeichnet sich außerdem durch seine Schnellladefunktionen aus. Oppo unterstützt über ein eigenes Protokoll das Schnellladen mit 80 W. Zusätzlich wird das Laden mit bis zu 44 W nach UFCS-Standards, bis zu 55 W über PPS und bis zu 13,5 W über das USB Power Delivery-Protokoll unterstützt. Bei Bedarf kann das Gerät dank der kabelgebundenen Rückwärtsladung mit 27 W auch als externe Stromquelle, also als Powerbank, eingesetzt werden.

Design und Schutzklassen

Die Hardwareplattform des Geräts basiert auf dem Prozessor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, der für eine stabile Leistung bei alltäglichen Aufgaben sorgt. Das Oppo A7 Pro Max ist zuverlässig vor Umwelteinflüssen geschützt und erfüllt vollständig die Standards IP66, IP68, IP69 und IP69K. Dadurch kann es bedenkenlos in staubiger oder nasser Umgebung verwendet werden.

Auch die optischen Möglichkeiten kommen nicht zu kurz. Die Hauptkamera umfasst einen 50-Megapixel-Sensor von Sony mit optischer Bildstabilisierung (OIS) sowie ein zusätzliches 2-Megapixel-Monochrommodul. Auf der Vorderseite befindet sich eine weitere 50-Megapixel-Kamera. Auf der Rückseite gibt es außerdem eine spezielle integrierte Leuchtanzeige, die über eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und den Ladevorgang informiert.

Preise und Verkaufsbedingungen

Zur Ausstattung des Smartphones gehören NFC, ein Infrarotport, KI-Funktionen zum Schutz vor Betrug, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 sowie die Benutzeroberfläche des Betriebssystems ColorOS 16.0. Auf dem chinesischen Markt gelten je nach Gerätekonfiguration folgende Preise:

8/128 GB — 325 US-Dollar

12/256 GB — 400 US-Dollar

12/512 GB — 445 US-Dollar

Zum Verkaufsstart erhalten Käufer spezielle Geschenke, darunter die kabellosen Ohrhörer Oppo Enco R5, einen zweijährigen Displayschutz und eine einjährige Versicherung gegen Wasserschäden.