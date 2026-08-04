In Finnland geht das weltweit erste Endlager für Atommüll in Betrieb

Finnlands Strahlenschutz- und核sicherheitsbehörde (STUK) hat bekannt gegeben, dass sie offiziell eine Genehmigung für den Betrieb des weltweit ersten dauerhaften unterirdischen Endlagers für Atommüll im Land erteilt hat. Dieser historische Schritt stellt einen wichtigen Wendepunkt für die globale Energie- und Umweltsicherheit dar. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut ixbt.com wurde das einzigartige Endlager namens Onkalo etwa 240 Kilometer von Helsinki entfernt in der Nähe des Kernkraftwerks Olkiluoto errichtet. Es ist das weltweit erste praktische Projekt für eine Anlage zur hermetischen Versiegelung und geologischen Endlagerung abgebrannter Brennelemente, das die Phase der Betriebsgenehmigung erreicht hat.

Das Ergebnis 40-jähriger Forschung

STUK-Vertreter erklärten, dass die Vorbereitungen für diesen wichtigen Meilenstein mehr als 40 Jahre gedauert hätten. Experten kamen zu dem Schluss, dass derzeit aus Sicht des Strahlen- und Kernschutzes keine Faktoren oder Risiken bestehen, die der Erteilung der Genehmigung entgegenstehen.

Nach Angaben von Posiva, dem für die Umsetzung des Projekts verantwortlichen Unternehmen, werden hochradioaktive abgebrannte Brennelemente in spezielle Behälter aus Eisen und Kupfer eingesetzt. Anschließend werden sie dauerhaft in einem eigens dafür errichteten Endlager in massivem Felsgestein in einer Tiefe von 400–450 Metern eingelagert.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit

Diese Methode der tiefengeologischen Isolation gewährleistet die vollständige Trennung des Atommülls von Menschen und Umwelt über einen langen Zeitraum. Den technischen Angaben zum Projekt zufolge ist das Onkalo-Endlager darauf ausgelegt, radioaktive Materialien für die kommenden 100.000 Jahre vollkommen sicher zu lagern.

Posiva hatte eine Genehmigung beantragt, um die Anlage bis Ende 2070 erfolgreich zu betreiben. Bevor das Endlager jedoch den vollständigen Betrieb aufnehmen kann, ist noch ein wichtiger rechtlicher Schritt erforderlich: eine Genehmigung des finnischen Ministeriums für Wirtschaft und Beschäftigung. Diese Genehmigung wird erst nach einer positiven Stellungnahme von STUK erteilt.