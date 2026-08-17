Künstliche Intelligenz entließ einen Mitarbeiter: Erster Fall unter Claudes Führung

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Künstliche Intelligenz entließ einen Mitarbeiter: Erster Fall unter Claudes Führung

In San Francisco wurde ein bemerkenswertes Ereignis von großer Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der Technologien der künstlichen Intelligenz bekannt. Das Unternehmen Andon Labs übertrug einer künstlichen Intelligenz namens Claude die Leitung eines Einzelhandelsgeschäfts. In dieser Filiale arbeiteten neben der künstlichen Intelligenz auch menschliche Mitarbeiter. Experten bewerten diesen Fall als anschauliches Beispiel für den Beginn einer neuen Phase in der Entwicklung moderner Technologien. ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com entschied Claude im vergangenen Monat erstmals selbstständig, einen der Mitarbeiter zu entlassen. Der Grund war das wiederholte Zuspätkommen des Mitarbeiters. Wie sich herausstellte, war der Angestellte an 17 von 23 Arbeitstagen nicht pünktlich zu seiner um 17:00 Uhr beginnenden Schicht erschienen.

Der erste Ansatz der künstlichen Intelligenz

Bemerkenswert ist, dass das moderne Technologiesystem das Problem nicht sofort bemerkte. Es stellte sich heraus, dass die von der künstlichen Intelligenz für die Mitarbeiter erstellten speziellen Regeln und Anweisungen aus ihrem begrenzten Arbeitsspeicher gelöscht worden waren. Infolgedessen verhielt sich Claude eine Zeit lang wie eine äußerst nachsichtige Führungskraft und teilte den Mitarbeitern sogar mit, dass sie sich wegen Verspätungen keine Sorgen machen müssten.

Dennoch änderte sich die Situation schließlich grundlegend, und die künstliche Intelligenz bewertete den Regelverstoß ernst. Dies zeigte, dass automatisierte Systeme inzwischen nicht nur Ratschläge geben, sondern auch bei der Personalpolitik eigenständige Entscheidungen treffen können.

Die Einschätzung der Unternehmensleitung und Zukunftsperspektiven

Laut Lukas Petersohn, dem Leiter von Andon Labs, ist dieser Vorfall äußerst aufschlussreich und bedeutsam. Er erklärte, dass eine menschliche Führungskraft in dieser Position den Mitarbeiter, der gegen die Regeln verstieß, deutlich früher entlassen hätte. Daher wird Claudes Entscheidung nicht als unethisch oder unfair bewertet.

Dieser Fall nimmt in der Geschichte der künstlichen Intelligenz eine besondere Stellung ein, da erstmals ein großes Sprachmodell (LLM) direkt die Rolle einer Führungskraft übernahm und selbstständig die Entlassung eines Menschen beschloss. Damit wird anschaulich gezeigt, welche Entwicklung die Automatisierung von Managementprozessen künftig auf dem Arbeitsmarkt nehmen könnte.

Künstliche IntelligenzClaudeTechnologieEntlassungAndon Labs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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