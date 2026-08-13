Anthropics neue Wasserzeichen stoßen auf Widerstand bei Nutzern

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, hat begonnen, geheime Codes – digitale Wasserzeichen – in von seinem Claude-Chatbot erzeugte Texte einzufügen. Die neue Richtlinie wurde im Rahmen des Transparenzkodexes des Gesetzes der Europäischen Union über künstliche Intelligenz (EU AI Act) eingeführt. Dieser verpflichtet Technologieunternehmen, von KI erstellte oder bearbeitete Inhalte so zu kennzeichnen, dass sie von Computersystemen erkannt werden können, wie TechCrunch.com berichtet.

Während die europäischen Regulierungsbehörden mit der Erfüllung dieser Vorgabe zufrieden sind, äußern einige KI-Nutzer heftigen Unmut über die Entscheidung. Insbesondere auf der Plattform Reddit sind die Diskussionen darüber hitzig geworden, wobei die Nutzer unterschiedliche und teils gegensätzliche Ansichten vertreten. Einige bewerten diesen Schritt als Bedrohung für Privatsphäre und Freiheit, während andere ihn als natürliche Entwicklung ansehen.

Proteste in sozialen Netzwerken

Laut Informationen von ixbt.com und anderen Technologiequellen bezeichnete ein Nutzer namens visionode das System als Maßnahme, die gewöhnliche Nutzer weltweit ins Visier nehme. Seiner Ansicht nach können fortgeschrittene Nutzer Claude-Antworten über andere KI-Dienste überarbeiten oder paraphrasieren und so Spuren verwischen, während durchschnittliche Nutzer ihre Identität nicht verbergen können.

Kritiker betonen, dass dieses digitale Kennzeichen gewöhnliche Menschen entlarven könnte, die beim Lernen oder bei der Arbeit die Hilfe von Claude nutzen. So könnten etwa ein Student, der den Chatbot zum Umstrukturieren eines Textabschnitts verwendet, oder Autoren, die während einer kreativen Schreibblockade nach Synonymen suchen, dadurch Schwierigkeiten bekommen.

Expertenmeinungen und die ethische Frage

Andere Internetnutzer und Beobachter stehen diesen Beschwerden jedoch nicht besonders positiv gegenüber. Experten zufolge stellen die Wasserzeichen für einen Journalisten, der mithilfe von KI ein 200-seitiges Transkript zusammenfasst, kein Problem dar, solange er die Zusammenfassung nicht blind und wortwörtlich in den eigenen Artikel übernimmt.

Der gleiche Ansatz gilt auch beim Lernen und Arbeiten. Claude-Antworten ohne jede Bearbeitung oder persönliche Einordnung direkt in die eigene Arbeit zu kopieren, widerspricht grundsätzlich ethischen Regeln. Daher empfahl die Mehrheit der Reddit-Nutzer den Beschwerdeführern, gelassener zu bleiben und die Technologie richtig zu nutzen.