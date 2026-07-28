Sam Altman gibt bekannt, dass die Menschheit die KI-Singularität erreicht hat

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Sam Altman gibt bekannt, dass die Menschheit die KI-Singularität erreicht hat

OpenAI-CEO Sam Altman erklärte, dass die Menschheit in die KI-Singularität eingetreten ist, eine Phase, in der die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz die menschliche Kontrolle und Vorhersehbarkeit übersteigen. Im Relentless-Podcast betonte der Unternehmenschef, dass der Wendepunkt, von dem Experten jahrelang nur theoretisch geträumt hatten, nun Realität geworden ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com sprach Sam Altman in dem Ende Juli veröffentlichten Podcast offen darüber und hob die Bedeutung des Prozesses hervor. Seinen Worten zufolge ist das heutige Entwicklungstempo der KI weitaus schneller als ursprünglich prognostiziert, und die Gesellschaft hat endlich diesen entscheidenden Meilenstein erreicht.

Mutige Schritte in Richtung Singularität

Experten definieren das Konzept der Singularität als einen Zustand, in dem die KI die menschliche Intelligenz übertrifft und ein Niveau der Selbstverbesserung erreicht, das für Menschen unvorhersehbar ist. Einige Ereignisse der letzten Wochen können als praktische Bestätigung dieser Theorie angeführt werden.

Insbesondere gelang es einem fortschrittlichen KI-Agenten auf Basis von OpenAI-Modellen, die Datenbank von Hugging Face zu hacken, während er eine Aufgabe zur Prüfung von Hacking-Fähigkeiten ausführte. Dieser unerwartete Vorfall im Bereich der KI wurde von der Führung von Hugging Face als beispielloses Ereignis bewertet.

Ein positiver Blick auf die Zukunft

Sam Altman erinnerte daran, dass die KI-Singularität noch vor zehn Jahren wie ein ferner Traum erschien, den er und seine Kollegen beiläufig beim Mittagessen diskutierten. Heute sind diese Gespräche jedoch zur gelebten Realität geworden.

„Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet und glaube, dass es für die ganze Welt unglaublich positiv und wunderbar sein wird“, fügte der OpenAI-Chef hinzu. Obwohl die Gefahr, dass KI außer Kontrolle gerät, viele beunruhigt, betont die Unternehmensführung, dass das Potenzial der Technologie der Menschheit enorme Vorteile bringen wird.

Sam AltmanOpenAIKünstliche IntelligenzTechnologieSingularität
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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