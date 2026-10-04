Lionel Scaloni: Die argentinische Nationalmannschaft wird ohne Lionel Messi nicht mehr dieselbe sein

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat sich offen über das bevorstehende Ende der Länderspielkarriere des legendären Kapitäns Lionel Messi geäußert. Laut Informationen von La Nacion räumte der Trainer ein, dass der Platz des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners auf der internationalen Bühne niemals ersetzt werden kann und die Teamdynamik eine grundlegende Veränderung erfahren wird. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach dem deutlichen 7:0-Sieg gegen Burkina Faso liegt der Fokus nun auf dem Freundschaftsspiel am Dienstag gegen Benin. Es wird erwartet, dass dies Lionel Messis letztes Spiel im Trikot von Argentinien sein wird. Lionel Scaloni, der die Mannschaft zum Weltmeistertitel und zum Sieg bei der Copa América führte, sprach über den einzigartigen Einfluss seines Schützlings.

Nostalgie und einzigartige Energie

Lionel Scaloni betonte, dass nach Messis Abschied vom Platz nur noch ein Gefühl der Sehnsucht um das Team bleiben werde., sagte der Trainer. Seinen Worten zufolge war es ein absolut einzigartiges Gefühl, mit Lionel Messi auf dem Platz zu stehen – ein Gefühl, das nicht nur die Teamkollegen, sondern auch Gegner und Fans gleichermaßen wahrgenommen haben.

Der argentinische Taktiker hob hervor, dass nicht nur Messis schöne Tore, sondern seine bloße Präsenz auf dem Platz allen Kraft verliehen habe. Scaloni gab zu, diese Eigenschaft bei keinem anderen Spieler gesehen zu haben, und fügte hinzu, dass die Nationalmannschaft zwar ihren Weg fortsetzen werde, aber nie mehr dieselbe sein werde.

Arbeitsmoral und beispielhafter Professionalismus

Nach Ansicht des Trainers ist das wichtigste Vermächtnis, das Lionel Messi für kommende Generationen hinterlässt, seine eiserne Disziplin hinter verschlossenen Türen und sein unermüdlicher Arbeitseifer im Training. Selbst als sich das Team bereits vorzeitig für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, war er immer der Erste, der zu den Trainingseinheiten kam, und der Letzte, der ging – eine große Lektion für alle.

"Er ist ein wunderbares Vorbild: Er kommt als Erster zum Training, geht als Letzter, achtet auf sich selbst und geht jedes Spiel mit höchster Intensität an", sagte Lionel Scaloni und lobte die menschlichen und professionellen Qualitäten des Spielers.

Historischer Abschied im Monumental-Stadion

Das Spiel gegen Benin im Estadio Monumental wird zu einer Zeremonie der Ehrerbietung für den großen Kapitän und den Stammkader, der in Katar den Titel holte. Die Nachfrage der Fans nach Tickets sei auf einem beispiellosen Niveau.

Laut Lionel Scaloni wären selbst fünf solcher Stadien voll und es gäbe immer noch nicht genug Platz für alle. Der Trainer betonte, dass dieser Tag für alle, einschließlich Leo, unvergesslich und emotional sein werde, und merkte an, dass auch alle Teamkollegen, die ihn unterstützt haben, diesen Applaus verdienen.