Smartphone-Kameratest: Wie schnitten die Flaggschiffe beim 5x-Zoom ab?

Der Wettbewerb zwischen den führenden Flaggschiffen auf dem Markt für Mobiltechnologie verschärft sich zunehmend. Der bekannte Insider Ice Universe hat in seinem neuesten Kameratest die aktuellsten Geräte dreier großer Marken miteinander verglichen. In diesem Test wurden die 5-fach optischen Zoom-Fähigkeiten der Smartphones Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max und Samsung Galaxy S26 geprüft. Dies berichtet Ixbt.com .

Farbgenauigkeit und Detailtest

Laut ixbt.com konzentrierte sich der Vergleich hauptsächlich auf die Fähigkeit, Objekte natürlich wiederzugeben und die Farbbrillanz zu erhalten. Obwohl alle drei Geräte mit modernen optischen Modulen ausgestattet sind, wurde erneut bestätigt, dass ihre Software und Bildverarbeitungsalgorithmen stark voneinander abweichen.

Während des Tests zeigte das Huawei Mate 90 Pro Max die genaueste Farbwiedergabe bei der Aufnahme eines Apfels. Die Farbe des Hauptobjekts im Bild kam dem Original am nächsten. Der Experte merkte jedoch an, dass ein deutlich warmer, gelblicher Ton das Bild dominierte. Infolgedessen wirkten die umliegenden Blätter gelber und trockener, als sie tatsächlich waren.

Nach Ansicht des Experten hätte eine leichte Verschiebung der Farbpalette in Richtung Grün das Ergebnis natürlicher gemacht. Zudem wurden einige ungewöhnliche Probleme bei der Hintergrundunschärfe (Bokeh-Effekt) beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Software des Geräts noch Optimierungsbedarf hat.

Ergebnisse der Flaggschiffe von Apple und Samsung

Der Vertreter von Apple, das iPhone 18 Pro Max, hatte diesmal mit schwerwiegenderen Problemen bei der Farbwiedergabe zu kämpfen. Es wurde festgestellt, dass der allgemeine Farbumfang der Aufnahmen in Richtung eines rötlichen Tons abwich. Laut der Einschätzung von Ice Universe war die Verzerrung des Weißabgleichs auf dem Smartphone deutlich erkennbar.

Infolgedessen unterschied sich das aufgenommene Bild trotz der Verwendung der 5-fach-Zoomfunktion erheblich von der realen Szene. Dies könnte für iPhone-Nutzer bei schwierigen Lichtverhältnissen zu Unannehmlichkeiten führen.

Den Testergebnissen zufolge lieferte das Samsung Galaxy S26 Ultra das ausgewogenste und realistischste Ergebnis. Obwohl das Bild des Apfels etwas gesättigter war als das Original, gab Samsung die Umgebungsfarben am präzisesten wieder.

Das Gerät zeigte nicht nur die beste Farbpalette, sondern auch die natürlichste Hintergrundunschärfe. Dies verdeutlichte, dass das Galaxy S26-Modell bei der Fotografie auf lange Distanz einen Schritt vor seinen Konkurrenten liegt.