Wissenschaftler aus Hongkong haben ein innovatives biologisches Baumaterial entwickelt, das den zukünftigen Bau von Basen und Strukturen auf dem Roten Planeten ermöglichen könnte. Wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die South China Morning Post berichtet, zielt diese neue Technologie darauf ab, die Notwendigkeit des Transports schwerer Ausrüstung und großer Mengen an Baumaterialien von der Erde in den Weltraum drastisch zu reduzieren. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Das Projekt wurde von Forschern der Hong Kong University of Science and Technology und der Hong Kong Polytechnic University unter der Leitung von Professor Qiu Jizhen durchgeführt. Die Experten entwickelten eine spezielle Mischung, deren Hauptbestandteile gentechnisch veränderte Hefe, Gelatine-Hydrogel sowie Sand oder andere körnige Partikel sind.

Tests unter Marsbedingungen und Vorteile der Technologie

Der Bau von Gebäuden und Strukturen auf dem Mars stellt ingenieurtechnisch eine enorme Herausforderung dar. Wenn man bedenkt, dass die atmosphärische Dichte des Planeten weniger als ein Prozent der Erde beträgt und die Oberflächentemperaturen auf unter minus fünfzig Grad fallen, wird deutlich, dass herkömmliche Methoden zu viel Energie verbrauchen. Daher schlugen die Wissenschaftler ein spezielles Material vor, das mit einem 3D-Drucker geformt werden kann.

Die Forscher testeten die Technologie, indem sie eine kleine Konstruktion in einer Klimakammer erstellten, in der der Druck ein Hundertstel der Erdatmosphäre betrug und die Temperatur bei minus dreißig Grad lag. Der Hauptvorteil der neuen Technologie ist ihre Energieeffizienz. Berechnungen zufolge können Solarpaneele die für die Herstellung eines Kubikmeters Material benötigte Energie in weniger als einer Stunde sammeln.

Rohstoffe und Zukunftspläne

Derzeit ist es noch nicht möglich, vollständig auf Lieferungen von der Erde zu verzichten. Für die Herstellung eines Kubikmeters Material werden Dutzende Kilogramm importierter Rohstoffe benötigt. Siebzig bis achtzig Prozent davon bestehen aus Gelatine, der Rest ist das Nährmedium für die Hefe. In Zukunft arbeiten Wissenschaftler daran, die notwendigen organischen Komponenten direkt auf dem Mars zu synthetisieren.

Wenn es gelingt, Kohlendioxid, Methan und Wassereis zu verarbeiten, um Gelatine und Nährstoffe zu gewinnen, würde der Bedarf an Rohstofftransporten von der Erde nahezu auf Null sinken. Diese vielversprechende Technologie könnte nicht nur bei der Erschließung anderer Planeten, sondern auch auf der Erde nützlich sein.

Insbesondere prüfen die Forscher die Möglichkeit, dieses Material für den Bau von Forschungsstationen in der abgelegenen Antarktis zu verwenden, wo der Transport schwerer Baumaterialien schwierig und teuer ist.