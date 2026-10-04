Angesichts der geplanten Außerbetriebnahme der International Space Station im Jahr 2030 ergreift die European Space Agency (ESA) Maßnahmen, um eine nachhaltige Präsenz im Low Earth Orbit zu sichern. Laut ixbt.com hat die Agentur, nachdem europäische Länder die Initiative zur Erweiterung von Weltraumprogrammen unterstützt haben, mit der Prüfung der Möglichkeiten zum Bau einer unabhängigen Orbitalstation begonnen. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses strategische Dokument sieht den Aufbau unabhängiger Kapazitäten für die Erschließung des Low Earth Orbit, des Mondes und des Mars sowie die Entwicklung von Systemen für den bemannten Transport vor. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Abhängigkeit Europas von externen Partnern zu verringern und einen unabhängigen Zugang zum Weltraum zu gewährleisten.

Unabhängige Trägerraketen und neue Raketen

Gleichzeitig baut Europa seine Startkapazitäten für Raumfahrzeuge zügig aus. Im Rahmen des European Launcher Challenge-Programms erreichte die Spectrum-Rakete des Unternehmens Isar Aerospace im zweiten Anlauf erfolgreich den Orbit.

Die neuen Raketen sind für eine Zeit steigender Nachfrage konzipiert und ergänzen bestehende Trägersysteme wie Ariane 6 und Vega C. Die Startfrequenz dieser Raketen wird aufgrund der wachsenden Nachfrage schrittweise erhöht.

Internationale Zusammenarbeit und Zukunftspläne

Vertreter der ESA arbeiten mit dem kalifornischen Unternehmen Vast zusammen, das auf die Entwicklung von Raumstationen spezialisiert ist. Das Unternehmen plant, Anfang nächsten Jahres einen Prototyp der Haven-1-Station zu starten.

Der ESA-Astronaut Arnaud Prost wird an der ersten bemannten Expedition zur Haven-1-Station teilnehmen. Für den Experten wird dies voraussichtlich der erste Weltraumflug sein, was eine wichtige Erfahrung für Europa darstellt.

Der Leiter der Agentur betonte, dass Veränderungen in den Programmen internationaler Partner die Schwachstellen europäischer Projekte aufgezeigt hätten. Daher haben die Länder der Europäischen Union beschlossen, ihre Kompetenzen zu erweitern und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit anderen Weltraummächten aufrechtzuerhalten.