Die ecuadorianische Polizei hat eine große Menge Kokain beschlagnahmt. Auffällig ist, dass die Pakete mit den Drogen mit Aufklebern versehen waren, die das Bild von „Manchester City“ und dem Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft Erling Haaland“ zeigten.

Wie „Associated Press“ berichtet, stellten die Strafverfolgungsbehörden insgesamt 469,6 Kilogramm Kokain sicher. Die Drogen waren in 370 Pakete verpackt und in einem speziellen Geheimfach eines Lastwagens versteckt.

Der Vorfall wurde nahe der Grenze Ecuadors zu Kolumbien aufgedeckt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckte die Polizei die Drogen im versteckten Abteil.

Interessanterweise wurde bei einer anderen beschlagnahmten Ladung auch das Bild des Kapitäns der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messigefunden.

Experten und Strafverfolgungsbehörden zufolge nutzen kriminelle Gruppen Namen und Bilder berühmter Persönlichkeiten, um ihre Lieferungen zu kennzeichnen oder einer bestimmten Organisation zuzuordnen.

Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass Haaland in irgendeiner Weise mit diesen Drogen oder deren Transport in Verbindung steht.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.