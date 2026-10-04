Neues Elektroauto Metro im Toyota Alphard-Design in Pakistan vorgestellt

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Neues Elektroauto Metro im Toyota Alphard-Design in Pakistan vorgestellt

Das pakistanische Unternehmen Nora EV hat seinen neuen kompakten Elektro-Minivan, das Modell Metro, vorgestellt. Laut ixbt.com erinnert das äußere Erscheinungsbild des Fahrzeugs stark an die berühmten japanischen Minivans Toyota Alphard und Vellfire, obwohl seine technischen Möglichkeiten deutlich bescheidener ausfallen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Design des neuen Elektro-Minivans übernimmt Stilelemente japanischer Premium-Fahrzeuge. Insbesondere die Frontpartie ist mit einem großen Kühlergrill und vertikalen Elementen mit Chromverzierungen versehen; ähnliche Motive finden sich auch an den Seiten und am Heck des Fahrzeugs wieder.

Technische Daten und Abmessungen

Trotz seiner wuchtigen Optik ist das pakistanische Fahrzeug deutlich kleiner als ein echter Alphard. Das Modell Metro hat die Maße eines Stadtautos mit einer Länge von nur 3900 mm und ist mit 14-Zoll-Leichtmetallfelgen ausgestattet. Zudem kommen statt der für große Minivans typischen Schiebetüren herkömmliche Flügeltüren zum Einsatz.

Die technischen Daten des Fahrzeugs sind wesentlich bescheidener als das Äußere vermuten lässt. Der an der Hinterachse montierte Elektromotor leistet lediglich 4 kW, was etwa 5 PS entspricht. Dennoch bietet der für fünf Personen ausgelegte Innenraum ausreichend Komfort, darunter eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber, einen Startknopf, eine Rückfahrkamera sowie Bluetooth- und USB-Anschlüsse.

Batterietypen und zusätzliche Funktionen

Wie ixbt.com berichtet, stehen Kunden Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit einer Kapazität von 9, 15 oder 23,1 kWh zur Auswahl. Mit der größten Batterie verspricht der Hersteller eine Reichweite von 250 bis 300 Kilometern. Zudem plant Nora EV den Ausbau eines Netzes von Schnellwechselstationen für Batterien in Pakistan.

Für Langstreckenfahrten ist ein benzinbetriebener Reservegenerator erhältlich. Mit einem kleinen Generator und einem 3-Liter-Kraftstofftank kann die Reichweite um weitere 150–180 Kilometer erhöht werden. Das 2025 gegründete Unternehmen Nora EV strebt an, künftig Karosserieteile und Beleuchtungstechnik in Pakistan zu lokalisieren.

Toyota AlphardNora EVElektroautoPakistanAutos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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