Das in der Wintertransferphase der letzten Premier-League-Saison geformte Abwehrduo ist heute zum verlässlichsten Fundament im Titelrennen geworden. Marc Guehi, der von Crystal Palace verpflichtet wurde, und der Anführer der usbekischen Nationalmannschaft Abdukodir Khusanov ergänzen sich perfekt und ernten große Anerkennung bei den Fans.

Das Überraschendste ist – Manchester Cityhat die Abwehrzentrale genau dem Duo Khusanov und Guehi anvertraut und in keinem Pflichtspiel eine Niederlage kassiert. Dieses Tandem fungiert für gegnerische Stürmer als wahre „unüberwindbare Mauer“.

Wettbewerb in der Abwehr: Ake und Stones sind weg, aber die Auswahl ist groß

Obwohl erfahrene Namen wie Nathan Ake und John Stones den Verein aufgrund der Sommerveränderungen komplett verlassen haben, hat sich der Konkurrenzkampf in der Zentrale bei den „Citizens“ noch verschärft:

Hauptanwärter: Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Ruben Dias und Marc Guehi kämpfen intensiv um einen Platz in der Startelf;

Junge Talente: Vielversprechende Verteidiger wie Juma Bah und Vitor Reis warten ebenfalls auf ihre Chance.

Marescas taktische Revolution: Die neuen Rollen der Verteidiger

Der neue Cheftrainer des Teams, Enzo Maresca setzt auf die Vielseitigkeit der Spieler. In den ersten beiden Saisonspielen rechtfertigte Abdukodir Khusanov das Vertrauen sowohl als Rechtsverteidiger als auch als Innenverteidiger voll und ganz.

Am 1. Spieltag gegen Bournemouth überraschte der italienische Trainer alle, indem er den Innenverteidiger Marc Guehi ins zentrale Mittelfeld (auf die Sechs) stellte. Das Experiment zahlte sich sofort aus – Guehi erzielte das wichtige Tor zum Ausgleich.

Maresca erklärte seine Entscheidung nach dem Spiel wie folgt:

„Im Moment ist es wichtig, auf dem Platz die richtigen Lösungen zu finden und verschiedene Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ich kenne Marc aus seiner Zeit bei Crystal Palace und dachte immer, dass er ein großartiger Mittelfeldspieler werden könnte. Man muss Ideen ausprobieren, die einem in den Sinn kommen. Er hat auf der neuen Position sehr gut gespielt und uns eine weitere großartige Option für die Zukunft gegeben“, sagte Maresca.

„Ich war überrascht!“: Guehis Geständnis über seine neue Rolle

Marc Guehi, der zum Helden des Spiels wurde, teilte seine Gefühle über die unerwartete taktische Entscheidung:

Eine Woche Vorbereitung: „Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht! Es war einfach eine Idee, die dem Trainer in den Sinn kam, und wir haben eine Woche lang genau an dieser Rolle gearbeitet. Der Trainer probiert verschiedene Dinge aus, und ich bin glücklich, dass dieser Plan heute aufgegangen ist“;

Unterstützung auf dem Platz: „Die Unterstützung meiner Teamkollegen hat sehr geholfen. Spieler mit großer Erfahrung auf dieser Position vor und neben mir zu haben, die mir während des Spiels ständig Anweisungen gaben, hat meine Aufgabe deutlich erleichtert“.

Abdukodir Khusanovs stabile Abwehr und die Entdeckung neuer Facetten bei Guehi Manchester Cityzeigt, dass das Team unter dem neuen Trainer noch gefährlicher und vielseitiger wird.