Hunde begeisterten alle bei der Surfmeisterschaft in Kalifornien

Die jährlich an der Nordküste Kaliforniens stattfindende World Dog Surfing Championship hat den Zuschauern erneut große Freude bereitet. Hunde verschiedener Rassen und Größen zogen die Aufmerksamkeit hunderter Gäste auf sich, während sie auf den Wellen des Pazifiks surften.

Der Wettbewerb, der zum zehnten Mal ausgetragen wurde, fand etwa 22 Kilometer südlich von San Francisco an der Pazifikküste statt. Teilnehmer von kleinen Spaniels bis hin zu großen Labradoren zeigten ihr Können auf dem Surfbrett.

Die Jury bewertete die Hunde danach, wie lange sie auf dem Brett stehen konnten, welche Wellengrößen sie bezwangen und wie sicher sie sich während des Surfens verhielten.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Wettbewerbs gab es neben spannenden Wettkämpfen auch eine Aktion zur Adoption von Haustieren. Zudem wurden Spendenaktionen für lokale Tierschutzorganisationen organisiert.

Mit bunten Schwimmwesten bekleidet, wurden die Hunde von ihren Besitzern in die Wellen begleitet. Während sie auf ihren Surfbrettern Richtung Küste glitten, ernteten sie nach jedem erfolgreichen Ritt den Applaus und die freudigen Rufe der Zuschauer.

Sophia Sedlovski, eine Bewohnerin von Huntington Beach, erzählte eine interessante Geschichte über ihren Zwergpinscher Rusty. Als Welpe setzte sie Rusty zunächst nur für ein Foto auf ein Surfbrett. Doch der Hund wollte nicht mehr herunter und bezwang später erfolgreich seine erste Welle, was alle in Staunen versetzte.