Samsung Galaxy S25 Ultra erhält Virtual Reflector-Funktion

Samsung bereitet ein wichtiges Software-Update für Besitzer seiner Flaggschiff-Geräte vor. Laut Ixbt.com wird das Samsung Galaxy S25 Ultra eine der fortschrittlichen Funktionen erhalten, die eigentlich für das Galaxy S26 Ultra der nächsten Generation vorgesehen waren. Dies ermöglicht es Nutzern, professionelle Fotos ohne zusätzliche Kosten aufzunehmen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue Funktion wurde in der Expert RAW-App innerhalb der internen Software der One UI 9.0-Oberfläche entdeckt. Diese Funktion heißt Virtual Reflector und hat den Zweck, die von professionellen Fotografen im Studio verwendeten Lichtreflektoren digital zu simulieren. Dadurch erhalten selbst einfache Porträts einen hochwertigen, künstlerischen Look.

Virtuelle Beleuchtung und ihre Vorteile

Mit Virtual Reflector können Nutzer die Richtung und Intensität des Lichts während oder nach der Aufnahme anpassen. Das System bietet zudem die Möglichkeit, Lichttöne wie Gold oder Silber zu wählen, um dem Foto eine besondere Note zu verleihen.

Die Steuerung erfolgt über eine benutzerfreundliche, kreisförmige Oberfläche. Dies ermöglicht eine präzise Einstellung des Lichteinfallswinkels auf das Motiv. Die Funktion erleichtert den Lichtausgleich bei ungünstigen oder ungleichmäßigen Lichtverhältnissen und sorgt für ausdrucksstärkere Porträts.

One UI 9.0-Update und Zukunftsaussichten

Experten betonen, dass dieses Software-Update den Nutzern als Teil der kommenden One UI 9.0-Version zur Verfügung gestellt wird. Dieser Ansatz ist Teil der Strategie von Samsung, seine Flaggschiff-Geräte langfristig mit neuen Technologien zu versorgen.

Obwohl das offizielle Veröffentlichungsdatum der Funktion noch nicht bekannt gegeben wurde, deutet ihre Entdeckung in Testversionen der Expert RAW-App darauf hin, dass das Update bald verfügbar sein wird. Besitzer des Galaxy S25 Ultra können sich schon bald auf erweiterte Smartphone-Funktionen freuen.