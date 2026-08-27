Xiaomi stellt erstes Smartphone mit 10 000 mAh Akku vor

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Xiaomi stellt erstes Smartphone mit 10 000 mAh Akku vor

Xiaomi hat auf dem japanischen Markt das Redmi Note 17 Pro Max 5G eingeführt, das erstmals in der Unternehmensgeschichte mit einem riesigen 10 000 mAh Akku ausgestattet ist. Laut ixbt.com ist es den Ingenieuren gelungen, trotz der rekordverdächtigen Kapazität eine Gehäusedicke von 8,57 mm und ein Gewicht von 229,5 Gramm beizubehalten. Dies berichtet Ixbt.com .

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das neue Smartphone wird vom Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor angetrieben und nutzt die neueste Version des Android 16 Betriebssystems. Das Gerät unterstützt 100W Schnellladetechnologie sowie eine Reverse-Charging-Funktion mit bis zu 27W, wodurch auch andere Gadgets geladen werden können.

Das Modell ist mit einem 6,83-Zoll OLED-Display ausgestattet, das eine 1,5K Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Die Hauptkamera verfügt über 50 und 8 Megapixel Sensoren, während die Frontkamera eine Auflösung von 32 Megapixeln aufweist.

Schutz und langfristiger Support

Der Hersteller hat besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und Stabilität des Geräts gelegt. Das Gehäuse entspricht dem IP68-Standard für vollständigen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. Zudem verspricht Xiaomi für dieses Smartphone sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.

Im Rahmen einer Einführungsaktion in Japan wird das Redmi Note 17 Pro Max für 69 980 Yen (ca. 440 Dollar) verkauft. Dieses Sonderangebot ist bis zum 14. Oktober dieses Jahres gültig.

Günstigeres Redmi 17 4G Modell

Während der Präsentation stellte Xiaomi gleichzeitig das günstigere Redmi 17 4G Smartphone vor. Dieses Gerät ist mit einem MediaTek Helio G91 Ultra Prozessor, einem 7500 mAh Akku und einem 45W Ladegerät ausgestattet.

Dieses Modell verfügt über ein 6,9-Zoll HD+ Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, eine 50 Megapixel Hauptkamera und eine 8 Megapixel Frontkamera. Der Preis für die Version mit 4/128 GB RAM/Speicher liegt bei 29 980 Yen (ca. 190 Dollar).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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