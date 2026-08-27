Bleibt der Ballon d'Or-Gewinner in Paris? PSG bereitet einen sensationellen Deal für Dembélé vor!

Die Führung von Paris Saint-Germain arbeitet daran, den Hauptstar und Anführer der Offensive Ousmane Dembélélangfristig an den Pariser Klub zu binden. Dies berichtete der bekannte französische Insider Fabrice Hawkins .

Dem Vernehmen nach laufen die offiziellen Gespräche zwischen dem Pariser Spitzenklub und dem 29-jährigen französischen Flügelspieler bereits seit mehreren Monaten, und eine Einigung wird in Kürze erwartet.

Neuer Vertrag bis 2029 oder 2030: Der Plan der PSG-Führung

Der Prozess der Vertragsverlängerung umfasst mehrere wichtige Details:

Aktueller Vertrag und neues Angebot: Dembélés aktueller Vertrag bei PSG läuft bis zum Sommer 2028. Die Vereinsführung bietet dem Stürmer jedoch einen neuen langfristigen Vertrag an, der ihn bis zum Sommer 2029 oder 2030 im Verein halten würde;

Optimismus in Paris: Trotz der langwierigen Verhandlungen herrscht in der PSG-Zentrale große Zuversicht, dass beide Parteien bald eine offizielle Einigung erzielen werden.

104 Scorerpunkte in 138 Spielen und der Ballon d'Or 2025

Seit seinem Wechsel von Barcelona nach Paris im Sommer 2023 hat Ousmane Dembélé den Höhepunkt seiner Karriere erreicht:

Beeindruckende Statistik: Im PSG-Trikot absolvierte der Flügelspieler insgesamt 138 Pflichtspiele, erzielte 61 Tore und lieferte 43 Vorlagen für seine Teamkollegen;

Weltweite Anerkennung: Der glanzvollste Moment in der Karriere des Spielers ereignete sich 2025, als Dembélé aufgrund seiner fantastischen Leistungen beim Pariser Klub zum besten Fußballer der Welt gekürt wurde und den Ballon d'Or gewann.

Die PSG-Eigentümer sehen den Weltklasse-Star weiterhin als zentralen Anführer für das langfristige Projekt des Vereins.