Unerwarteter Heiratsantrag bei einer Beerdigung: Priester macht der Tochter des Verstorbenen einen Antrag

Ein ungewöhnlicher Vorfall, der sich im Mai 2022 in Südafrika ereignete, sorgte im Internet für großes Aufsehen. Während einer Beerdigung machte ein Priester der Tochter des Verstorbenen vor dem Sarg ihres Vaters einen Heiratsantrag.

Während die Trauerfeier noch im Gange war, trat der Priester unerwartet an die Tochter des Verstorbenen heran.

Er machte ihr einen Heiratsantrag, und sie nahm ihn an.

Was die meisten Menschen schockierte, war die Tatsache, dass ein solcher Antrag ausgerechnet während der Beerdigung ihres Vaters und vor dem Sarg gestellt wurde. Der Priester erklärte, er habe gesehen, wie sehr das Mädchen unter dem Verlust ihres Vaters litt, und habe ihr in dieser schweren Zeit Trost spenden wollen.

Seine Aktion stieß jedoch in der Öffentlichkeit auf Unverständnis.

Nachdem Aufnahmen des Vorfalls im Internet verbreitet wurden, bewerteten viele Nutzer das Verhalten des Priesters als befremdlich und völlig unangemessen für die Situation.