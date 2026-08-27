„Amateurbox-Star in den USA“: Britische Publikation enthüllt neue Pläne des usbekischen Boxers

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„Amateurbox-Star in den USA“: Britische Publikation enthüllt neue Pläne des usbekischen Boxers

Einer der hellsten Sterne des usbekischen Boxsports, der amtierende Weltmeister der World Boxing, Javohir Ummataliyev hat sich auf den Weg nach Übersee gemacht und mit dem Training in den USA begonnen. Dies berichtete die einflussreiche britische Publikation Boxing Media .

In einem speziellen Video, das auf den Social-Media-Kanälen der Publikation veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der 21-jährige usbekische Ringmeister in einem der modernen amerikanischen Boxstudios hochintensive physische und taktische Trainingseinheiten absolviert und sich ernsthaft auf seine nächsten wichtigen Kämpfe vorbereitet.

„Amateurbox-Star in den USA“: Internationale Anerkennung und Auszeichnungen

Javohir Ummataliyev hat mit seinen Siegen im Amateurring bereits die Aufmerksamkeit der weltweiten Boxgemeinschaft auf sich gezogen:

  • Weltmeisterschaft und World Cup: Der talentierte Boxer gewann 2025 die Goldmedaille bei den World Boxing Championships und holte zudem den Hauptpreis beim prestigeträchtigen World Cup in China;

  • Kompromissloses Finale: Im Finale des World Cup in China besiegte Ummataliyev den Kasachen Sabirjan Akkaliyev in einem schwierigen und intensiven Kampf einstimmig nach Punkten.

Weg im Profiring und Vertrag mit Frank Warren

Der junge Boxer konnte sein großes Potenzial bereits auf der professionellen Sportbühne unter Beweis stellen:

  • Zwei Kämpfe — zwei Erfolge: Am 28. November 2025 besiegte er den Aserbaidschaner Rahim Aliyev im russischen Tscheljabinsk, und am 9. Mai schlug er den Polen Damian Drabik in der berühmten Co-Op Live Arena im englischen Manchester vorzeitig durch K.o.;

  • Queensberry-Projekt: Nach diesen Erfolgen unterzeichnete der usbekische Boxer einen offiziellen Vertrag mit dem Großbritannienweltberühmten Promotion-Unternehmen — Queensberry Promotions und dessen Gründer, dem renommierten Promoter Frank Warren .

Von Taschkent in die amerikanischen Hallen: Große Ziele

Vor seiner Reise nach Übersee absolvierte Javohir Ummataliyev eine gründliche Vorbereitung in der Hauptstadt Taschkent als Teil der usbekischen Nationalmannschaft unter der Leitung des bekannten Spezialisten Akmal Hasanov .

Die Arbeit mit Amerikas führenden Sparringspartnern und Trainern gilt nun als wichtiges Sprungbrett für Ummataliyev, um die Spitze des Profiboxens zu erreichen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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