One UI 9 Software wird für das Samsung Galaxy S23 Ultra vorbereitet

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One UI 9 Software wird für das Samsung Galaxy S23 Ultra vorbereitet

Der südkoreanische Technologieriese Samsung hat mit der Softwareaktualisierung für seine Flaggschiffe der vorherigen Generation begonnen. Laut ixbt.com ist die neue One UI 9 Firmware-Version für das drei Jahre alte Galaxy S23 Ultra auf den internen Servern des Unternehmens aufgetaucht. Obwohl der Hersteller den Start eines öffentlichen Beta-Programms für diese Geräte noch nicht offiziell angekündigt hat, dürfte der Beginn der Tests die Nutzer der Flaggschiffe freuen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Die auf den internen Servern identifizierte neue Software ist mit Test-Builds unter den Nummern S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI und S918BXXUAGZHI gekennzeichnet. Diese Nummern weisen darauf hin, dass sie speziell für das Modell Galaxy S23 Ultra bestimmt sind. Experten betonen, dass dieser Schritt zeigt, dass Samsung mit der Anpassung seiner 2023 erschienenen Flaggschiff-Modelle an die Anforderungen zukünftiger Betriebssysteme begonnen hat.

Neue Firmware und ihre spezifischen Funktionen

Derzeit ist die offizielle Beta-Version von One UI 9, die auf Android 17 basiert, nur für die neueste Galaxy S26 Smartphone-Serie verfügbar. Das Unternehmen plant, die Tests des neuen Betriebssystems schrittweise auszuweiten, hat jedoch noch keine genauen Informationen darüber gegeben, wann dieses Programm die Geräte der Galaxy S23-Serie erreichen wird.

Dennoch bedeutet das Erscheinen der ersten Test-Builds auf den Servern, dass der Prozess in eine aktive Phase eingetreten ist. Samsung legt in der Regel besonderen Wert darauf, seine fortschrittlichen Modelle aus früheren Jahren mit neuen Funktionen und Sicherheitspatches zu versorgen. Es wird erwartet, dass Nutzer des Galaxy S23 Ultra in den kommenden Monaten die Möglichkeit haben werden, an offenen Beta-Tests teilzunehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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