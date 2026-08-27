Amiran Sardarov verlor 3 Millionen Dollar: Unvorbereitet auf Erfolg zu sein ist teuer

Einst kannte ihn fast niemand. Er schrieb Bücher und versuchte, verschiedene Websites und Online-Shops zu eröffnen, aber mehrere seiner Projekte brachten nicht den erwarteten Gewinn.

Dann änderte sich alles in einem Augenblick.

Amiran Sardarov startete das Projekt «Dnevnik Xacha» auf YouTube, und ein einfacher Videoblog verschaffte ihm in kurzer Zeit ein großes Publikum, hohes Einkommen und weitreichende Möglichkeiten.

Doch der plötzliche Erfolg hatte auch eine Kehrseite. Laut Sardarov selbst hat er innerhalb von zwei Jahren etwa 3 Millionen Dollar verloren.

Was also, wenn das Problem nicht darin liegt, Geld zu verdienen, sondern nicht darauf vorbereitet zu sein, es zu behalten?

1. Großer Erfolg nach mehreren gescheiterten Projekten

Bevor er im Internet Erfolg hatte, war Amiran Sardarov an verschiedenen Projekten beteiligt.

Er schrieb Bücher und versuchte, Websites und Online-Shops zu eröffnen. Doch nicht alle diese Bemühungen brachten die erwarteten Ergebnisse.

Danach konzentrierte er sich auf YouTube.

Anfangs begann «Dnevnik Xacha» als einfacher Lifestyle-Videoblog. Sardarov begann, sein Leben in Moskau, seine Freunde, tägliche Ereignisse und verschiedene interessante Situationen mit einer GoPro-Kamera zu filmen und dem Publikum zu präsentieren.

Das Format gefiel den Zuschauern schnell.

2. Der Kanal wuchs, die Einnahmen stiegen sprunghaft an

«Dnevnik Xacha» sammelte in kurzer Zeit ein großes Publikum.

Mit der Popularität des Kanals stiegen auch die Werbeeinnahmen. Zudem begannen Sardarovs andere Projekte, einschließlich seiner Bücher, dank des neuen Publikums eine größere Verbreitung zu finden.

Ein Mensch, der einst fast unbekannt war, verfügte nun über:

ein großes Publikum;

hohes Einkommen;

neue Geschäftsmöglichkeiten;

Popularität und Einfluss.

Auf den ersten Blick sah es aus wie der Erfolg, von dem jeder träumt.

Aber viel Geld geht nicht immer mit großer finanzieller Vorbereitung einher.

3. 3 Millionen Dollar in zwei Jahren verloren

Sardarov sprach später darüber, dass er etwa 3 Millionen Dollar verloren habe.

Hier beginnt die wichtigste Lektion dieser Geschichte.

Das Problem liegt nicht nur darin, Geld zu verdienen. Wenn das Einkommen stark steigt, erfordert die Verwaltung eine spezielle Fähigkeit.

Viele Menschen könnten bei hohen Einnahmen annehmen, dass dies ein Dauerzustand ist. Die Ausgaben steigen, der Lebensstil ändert sich, und der Geldfluss scheint ewig anzuhalten.

Einige Einkommensquellen können jedoch mit der Zeit abnehmen oder ganz verschwinden.

Einmaliges Glück bedeutet noch keine lebenslange finanzielle Sicherheit.

4. Was sollte man nicht vergessen, wenn das Geld zunimmt?

Wenn ein hohes Einkommen entsteht, besteht die wichtigste Aufgabe nicht nur darin, mehr auszugeben, sondern sich an die neue finanzielle Realität anzupassen.

Dafür sind folgende Prinzipien wichtig:

Was ist zu tun? Warum ist es wichtig? Ausgaben kontrollieren Damit die Ausgaben bei steigendem Einkommen nicht unkontrolliert wachsen Einen Teil des Einkommens sparen Für finanzielle Stabilität in Zeiten geringerer Einnahmen Nachhaltige Vermögenswerte schaffen Um nicht von nur einer Quelle abhängig zu sein Risikobewertung Jede Entscheidung mit viel Geld kann teuer werden Einkommen nicht als dauerhaft betrachten Weil das Glück von heute nicht garantiert morgen anhält

5. Die größte Lektion: Auch Glück erfordert Vorbereitung

Die meisten Menschen bereiten sich auf Erfolg vor: Sie bilden sich weiter, arbeiten und lernen neue Fähigkeiten.

Aber nur wenige Menschen bereiten sich darauf vor, was nach dem Erfolg zu tun ist.

Wenn das Einkommen plötzlich steigt, entstehen neue Fragen:

Wie lange wird dieses Geld noch fließen? Wenn das Einkommen morgen sinkt, wie wird mein Lebensstil aussehen? Wie viel von dem verdienten Geld fließt in Ersparnisse? Wie viel wird in Vermögenswerte umgewandelt, die für die Zukunft arbeiten? Nutze ich das Glück, oder kontrolliert das Glück mich?

Das rechtzeitige Finden von Antworten auf diese Fragen bestimmt die nächste Stufe des finanziellen Erfolgs.

Glück bringt Geld, aber Vorbereitung bewahrt es

Die Geschichte von Amiran Sardarov zeigt eines deutlich: Viel Geld zu verdienen und es lange zu behalten, sind zwei verschiedene Aufgaben.

Bei der ersten Aufgabe können Glück, eine Idee oder das richtige Timing eine entscheidende Rolle spielen. Bei der zweiten sind Disziplin, Kalkulation und ein langfristiger Plan wichtiger.

Glück kann Ihnen die Tür zu großen Möglichkeiten öffnen. Aber das Ergebnis danach hängt davon ab, wie vorbereitet Sie auf diese Möglichkeit sind.